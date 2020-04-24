Feiras livres voltam a funcionar em Vitória, mas com regras mais rígidas

Após uma semana de suspensão, as feiras livres voltaram a ser realizadas na Capital capixaba nesta sexta-feira (24), mas com regras mais rígidas. O secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, Ademir Barbosa Filho, explicou como elas serão implementadas. Segundo ele, houve uma reunião virtual com os feirantes para repassar as orientações necessárias para que eles voltassem a montar as barracas em meio à pandemia do coronavírus.
Feiras livres voltam a funcionar em Vitória, porém com regras mais rígidas
"Nos reunimos na última quarta-feira (22), tivemos esse encontro e contando com o entendimento deles, explicamos que as novas regras para o funcionamento, além das que já existiam anteriormente até o momento da interrupção. O distanciamento mínimo entre uma barraca e outra deve ser de 1,5 metro para evitar aglomeração, a disponibilização por parte dos feirantes do álcool em gel para os clientes, e uso obrigatório de máscaras. Além disso, eles vão colaborar para que as pessoas não se aglomerem em frente as barracas através do diálogo. Com o apoio de todos conseguiremos deixá-las mais seguras", detalhou.
Com regras rígidas, feiras livres voltam a funcionar na capital capixaba
PASTEL E CALDO DE CANA
Outra recomendação é direcionada aos feirantes que vendem o tradicional pastel com caldo de cana. A proibição do consumo no local foi mantida e intensificada.
"A venda pode prosseguir normalmente, mas consumir não, apenas em casa. Eles devem ser devidamente embalados e levados pelo cliente. O caldo não pode ser vendido no copo, deve ser engarrafado. Isso para evitar que as pessoas formem grupos no entorno das barracas de comida", salientou o secretário.
De acordo com o representante da administração, a maioria dos feirantes está seguindo com as recomendações nas feiras em funcionamento na capital capixaba. O secretário salientou que equipes de fiscalização estão nas ruas orientando e auxiliando feirantes e consumidores para que colaborem na prevenção ao coronavírus.
AS NOVAS REGRAS PARA AS FEIRAS EM VITÓRIA
- Feirantes e clientes deverão usar máscaras de proteção facial, sejam elas industrializadas ou de fabricação caseira;
- Os feirantes também devem disponibilizar instrumentos e produtos para higienização (álcool em gel 70%) para colaboradores e visitantes em tempo integral;
- Todas as barracas deverão ter uma pessoa específica para o caixa, evitando que os demais trabalhadores manipulem dinheiro e produtos ao mesmo tempo;
- Os feirantes deverão priorizar a comercialização de produtos previamente embalados, separados, em quantidades pré-definidas (bacias, quilo, maços, amarrado, sacolas) para evitar manipulação dos produtos pelos clientes;
- Está proibido o consumo de caldo de cana e pastel nas feiras. A comercialização deverá ser em embalagens para viagem;
- Não disponibilizar bancos, cadeiras, mesas ou outro objeto onde o consumidor possa sentar-se, reduzindo, assim, o tempo de permanência do cliente na feira;
- Deve-respeitar o distanciamento de 1,5 metro da barraca ao lado com a diminuição da metragem utilizada por quem tem três ou mais tabuleiros;
- Aqueles com mais de 60 anos, por estarem no grupo de risco segundo orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), não devem trabalhar nas feiras.