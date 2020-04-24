Feiras livres voltam a funcionar em Vitória, mas com regras mais rígidas

Movimento de clientes na feira livre do bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Feiras livres voltam a funcionar em Vitória, porém com regras mais rígidas

"Nos reunimos na última quarta-feira (22), tivemos esse encontro e contando com o entendimento deles, explicamos que as novas regras para o funcionamento, além das que já existiam anteriormente até o momento da interrupção. O distanciamento mínimo entre uma barraca e outra deve ser de 1,5 metro para evitar aglomeração, a disponibilização por parte dos feirantes do álcool em gel para os clientes, e uso obrigatório de máscaras. Além disso, eles vão colaborar para que as pessoas não se aglomerem em frente as barracas através do diálogo. Com o apoio de todos conseguiremos deixá-las mais seguras", detalhou.

Com regras rígidas, feiras livres voltam a funcionar na capital capixaba

PASTEL E CALDO DE CANA

Outra recomendação é direcionada aos feirantes que vendem o tradicional pastel com caldo de cana. A proibição do consumo no local foi mantida e intensificada.

"A venda pode prosseguir normalmente, mas consumir não, apenas em casa. Eles devem ser devidamente embalados e levados pelo cliente. O caldo não pode ser vendido no copo, deve ser engarrafado. Isso para evitar que as pessoas formem grupos no entorno das barracas de comida", salientou o secretário.

O consumo do tradicional pastel de vento está suspenso nas feiras de Vitória Crédito: Divulgação

De acordo com o representante da administração, a maioria dos feirantes está seguindo com as recomendações nas feiras em funcionamento na capital capixaba. O secretário salientou que equipes de fiscalização estão nas ruas orientando e auxiliando feirantes e consumidores para que colaborem na prevenção ao coronavírus.

AS NOVAS REGRAS PARA AS FEIRAS EM VITÓRIA