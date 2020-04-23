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Prevenção

Coronavírus: Cariacica intensifica fiscalização em feiras livres

Prefeitura está firmando termos de compromisso individuais com feirantes. Quem descumprir regras pode perder a licença para atuar no município e até ser levado para a delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 12:23

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 12:23

Feira Livre em Cariacica
Feira Livre em Cariacica Crédito: Lucas Calazans / Prefeitura de Cariacica
Diante do avanço da pandemia do coronavírus no Espírito Santo e das medidas para evitar a aglomeração de pessoas, a Prefeitura de Cariacica informou que vai intensificar a fiscalização nas feiras livres do município. Após suspender as atividades e depois retomá-las com uma série de regras a serem seguidas, a administração municipal está firmando termos de compromisso individuais com cada feirante para o cumprimento das normas, sob pena até de perda da licença.
Em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o prefeito Juninho afirmou que equipes estão indo às feiras e dialogando individualmente com os feirantes para que as regras sejam seguidas.
A partir de hoje nós estamos notificando todos os feirantes, inclusive para que assumam a responsabilidade da distância, da máscara. E isso individualmente porque, até então, temos tratado de forma generalizada, disse.

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RESTRIÇÕES

Entre as medidas reforçadas com os feirantes - além do uso obrigatório de máscaras como determina o último decreto estadual - está o distanciamento de, no mínimo, 1,5 metro entre uma barraca e outra; a proibição da presença de feirantes com idade superior a 60 ou com sintomas de gripe/resfriado; e a proibição do consumo de alimentos tradicionalmente vendidos nos locais, como pastel e caldo de cana. Estes podem ser vendidos, desde que acondicionados para que os clientes possam levá-los para casa.
Na entrevista ao Bom Dia ES na manhã desta quinta-feira (23), o prefeito Juninho deu a entender que a proibição do consumo de caldo e pastel era uma decisão a ser tomada, ao dizer: E vamos proibir esse tipo de alimento nas feiras para evitar aglomeração e manuseio. Então, a partir de hoje, essa é a determinação nas feiras de Cariacica. Posteriormente, a informação foi checada e corrigida junto à assessoria de imprensa do prefeito.

FEIRANTE PODE SER LEVADO ATÉ PARA DELEGACIA

O feirante que desrespeitar as regras determinadas pelo decreto municipal está sujeito a exclusão do cadastro, além de ser encaminhado à delegacia de polícia. A fiscalização está sendo realizada pelos técnicos da Coordenação de Feiras do município.

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