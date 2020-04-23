Coronavírus: Cariacica intensifica fiscalização em feiras livres

Feira Livre em Cariacica Crédito: Lucas Calazans / Prefeitura de Cariacica

Em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o prefeito Juninho afirmou que equipes estão indo às feiras e dialogando individualmente com os feirantes para que as regras sejam seguidas.

A partir de hoje nós estamos notificando todos os feirantes, inclusive para que assumam a responsabilidade da distância, da máscara. E isso individualmente porque, até então, temos tratado de forma generalizada, disse.

RESTRIÇÕES

Entre as medidas reforçadas com os feirantes - além do uso obrigatório de máscaras como determina o último decreto estadual - está o distanciamento de, no mínimo, 1,5 metro entre uma barraca e outra; a proibição da presença de feirantes com idade superior a 60 ou com sintomas de gripe/resfriado; e a proibição do consumo de alimentos tradicionalmente vendidos nos locais, como pastel e caldo de cana. Estes podem ser vendidos, desde que acondicionados para que os clientes possam levá-los para casa.

Na entrevista ao Bom Dia ES na manhã desta quinta-feira (23), o prefeito Juninho deu a entender que a proibição do consumo de caldo e pastel era uma decisão a ser tomada, ao dizer: E vamos proibir esse tipo de alimento nas feiras para evitar aglomeração e manuseio. Então, a partir de hoje, essa é a determinação nas feiras de Cariacica. Posteriormente, a informação foi checada e corrigida junto à assessoria de imprensa do prefeito.

FEIRANTE PODE SER LEVADO ATÉ PARA DELEGACIA