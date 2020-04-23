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Prevenção

Prefeitura de Cariacica vai distribuir 400 mil máscaras à população

A informação foi dada pelo prefeito Juninho, em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 10:36

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 10:36

Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus
Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Mika Baumeister/ Unsplash
Diante da recente obrigatoriedade do uso de máscara imposta pelo governo estadual, os municípios da Grande Vitória estão se mobilizando para providenciar o item para os moradores. Em Cariacica, a prefeitura afirma que está em processo de compra do equipamento e que pretende distribuir 400 mil máscaras na cidade.
A informação foi confirmada pelo prefeito Juninho, em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (23). De acordo com o chefe do executivo municipal, além das máscaras, a prefeitura está adquirindo lotes de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para profissionais da saúde.

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Nós também vamos efetuar compras nas próximas semanas, em virtude das exigências de que todos estejam nas ruas com máscaras. Nossa perspectiva é de chegar a 400 mil máscaras para que as pessoas possam receber. Além disso, estamos recebendo doações do Instituto Federal do Espírito Santo, em Cariacica, com as viseiras que têm ajudado muitos profissionais. Temos trabalhado também com os EPIs para os servidores da Saúde principalmente, foram em torno de 140 mil unidades compradas, entre máscaras N95, máscaras cirúrgicas, toucas, aventais descartáveis. Então, tudo isso estamos disponibilizando para os profissionais e para o cidadão de uma forma geral, disse.
Perguntado sobre como a prefeitura vai fazer a distribuição deste material, Juninho afirmou que isso ainda não foi definido pela dificuldade em adquirir as máscaras. Mas disse que deve adotar uma medida semelhante a de Vila Velha, de cadastrar cooperativas locais que estão produzindo o material e adquiri-lo delas.
O prefeito de Cariacica Juninho em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (23)
O prefeito de Cariacica Juninho em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (23) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A gente ainda não tem uma metodologia de distribuição, porque estamos com dificuldade de termos a disponibilidade. Vamos propor um credenciamento, para que as cooperativas locais possam estar confeccionando isso, e a gente consumir no próprio município, completou.

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