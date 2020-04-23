Prefeitura de Cariacica vai distribuir 400 mil máscaras à população

Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Mika Baumeister/ Unsplash

A informação foi confirmada pelo prefeito Juninho, em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta quinta-feira (23). De acordo com o chefe do executivo municipal, além das máscaras, a prefeitura está adquirindo lotes de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para profissionais da saúde.

Nós também vamos efetuar compras nas próximas semanas, em virtude das exigências de que todos estejam nas ruas com máscaras. Nossa perspectiva é de chegar a 400 mil máscaras para que as pessoas possam receber. Além disso, estamos recebendo doações do Instituto Federal do Espírito Santo, em Cariacica, com as viseiras que têm ajudado muitos profissionais. Temos trabalhado também com os EPIs para os servidores da Saúde principalmente, foram em torno de 140 mil unidades compradas, entre máscaras N95, máscaras cirúrgicas, toucas, aventais descartáveis. Então, tudo isso estamos disponibilizando para os profissionais e para o cidadão de uma forma geral, disse.

Perguntado sobre como a prefeitura vai fazer a distribuição deste material, Juninho afirmou que isso ainda não foi definido pela dificuldade em adquirir as máscaras. Mas disse que deve adotar uma medida semelhante a de Vila Velha, de cadastrar cooperativas locais que estão produzindo o material e adquiri-lo delas.

O prefeito de Cariacica Juninho em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (23) Crédito: Reprodução / TV Gazeta