Ex-prefeito João Coser volta a respirar com auxílio de cateter com oxigênio

João Coser, candidato a prefeito de Vitória pelo Partido dos Trabalhadores no debate promovido pelo site A Gazeta e pela rádio CBN Crédito: Vitor Jubini

De acordo com informações da família repassadas pela assessoria de imprensa nesta sexta-feira (10), Coser está com 50% dos pulmões comprometidos, o quadro exige atenção. Ele segue internado, no quatro, sendo monitorado e medicado com antibiótico.

"A família segue em oração e agradece todo carinho recebido."

João Coser, que está com 65 anos, já tomou as duas doses da vacina contra o Covid-19 e chegou a ressaltar, via assessoria de imprensa, "a importância da vacinação, assim como da necessidade dos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias".