Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Iniciativa em Linhares

Estudantes fazem aulas gratuitas de canoa havaiana em lagoa do ES

O primeiro grupo a participar do projeto é composto por 18 crianças e adolescentes. As aulas acontecem na Lagoa Nova, um dos cartões-postais do município
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 out 2021 às 11:54

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 11:54

Projeto oferece aulas gratuitas de canoa havaiana à crianças e adolescentes em Linhares
Projeto oferece aulas gratuitas de canoa havaiana a crianças e adolescentes em Linhares Crédito: Davi Oliveira
Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Linhares, no Norte do Espírito Santo, estão tendo a oportunidade de praticar canoa havaiana na Lagoa Nova, um dos cartões-postais do município. A iniciativa é do Instituto Asas da Esperança e começou com participantes do bairro Aviso, considerado um dos mais violentos da cidade. 
O primeiro grupo a participar do projeto é composto por 18 estudantes. Nos encontros são ensinadas as técnicas de remada e conhecimentos gerais sobre o esporte. As aulas ocorrem toda sexta-feira, às 7h da manhã, na Lagoa Nova. O transporte até o local é feito por uma van da prefeitura do município. 
A iniciativa do Instituto ocorre por meio do Projeto Canoar e conta com o apoio da Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e do Clube de Canoa Havaiana Linhares VA'A.
Uma das adolescentes do grupo é a Ana Clara Barbosa, de 12 anos. Ela contou à reportagem da TV Gazeta Norte que, com o projeto, fica animada em acordar cedo para poder ir logo praticar o remo.
"Eu achei muito legal a aula, uma coisa que você fica animado para acordar cedo e vir para cá, para remar "
Ana Clara Barbosa - Estudante
A menina diz ainda que, quando contou a novidade para a mãe, ela logo a apoiou e se organizou para fazer a inscrição. 

Projeto oferece aulas gratuitas de canoa havaiana a crianças e adolescentes em Linhares

COMO PARTICIPAR

Os pais ou responsáveis que tiverem interesse em fazer o cadastro de reserva de seus filhos devem entrar em contato através do aplicativo WhatsApp, pelo número (27)99611-551, ou pelo e-mail: contato@asasdaesperanaça.com.br.

O PROJETO 

De acordo com a presidente do Instituto Asas da Esperança e coordenadora do Projeto Canoar, Graziele Ferreira, o público-alvo do projeto são crianças e adolescentes com idades entre 12 e 14 anos que estão em risco social.
“O projeto não visa apenas fomentar a atividade física, mas também reforçar os cuidados com a preservação do meio ambiente, trabalho em equipe e respeito ao próximo. Já estamos em buscas de novas parcerias, para que nas próximas semanas possamos atender crianças e adolescentes dos demais bairros do município”, informou Graziele.
O secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Fabrício Lopes, destacou que o projeto é uma importante ferramenta de educação para formar cidadãos conscientes.
“Muito mais do que remar, as atividades do projeto são fundamentais para contribuir com a inteligência emocional e a responsabilidade socioambiental. Além disso, as aulas garantem novos conhecimentos e habilidades que também ajudam a complementar a educação familiar”, destacou o secretário.

INSTITUTO

O Instituto Asas da Esperança é uma organização social sem fins lucrativos com atuação na área da assistência social alinhada ao desenvolvimento sustentável.
Com sede na Vila de Regência, o Instituto tem a responsabilidade de promover ações que ajudam a construir a autonomia das famílias que tenham crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, buscando o fortalecimento de vínculos familiares gerando a interrupção do ciclo vicioso das famílias em risco social.

O BAIRRO AVISO

O Aviso está no centro de uma disputa do tráfico que acontece em Linhares. Investigações conduzidas pela Polícia Civil mostram que crimes recém-praticados no município foram provocados por uma organização criminosa do bairro que está tentando adentrar em outra região, o Interlagos.  Até o fim de agosto, o bairro contabilizava 10 homicídios, o mesmo número de Interlagos. Os dois ocupavam a primeira posição na lista de homicídios de 2021 na cidade.
*Com contribuição de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Covid-19: Linhares inicia aplicação de 3ª dose da vacina em idosos

Linhares faz 221 anos com revista especial em A Gazeta

Linhares tem plano de atrair 20 novas indústrias e criar 7 mil empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano
Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados