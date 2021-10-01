Estudantes fazem aulas gratuitas de canoa havaiana em lagoa do ES

Projeto oferece aulas gratuitas de canoa havaiana a crianças e adolescentes em Linhares Crédito: Davi Oliveira

Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Linhares , no Norte do Espírito Santo , estão tendo a oportunidade de praticar canoa havaiana na Lagoa Nova, um dos cartões-postais do município. A iniciativa é do Instituto Asas da Esperança e começou com participantes do bairro Aviso, considerado um dos mais violentos da cidade.

O primeiro grupo a participar do projeto é composto por 18 estudantes. Nos encontros são ensinadas as técnicas de remada e conhecimentos gerais sobre o esporte. As aulas ocorrem toda sexta-feira, às 7h da manhã, na Lagoa Nova. O transporte até o local é feito por uma van da prefeitura do município.

A iniciativa do Instituto ocorre por meio do Projeto Canoar e conta com o apoio da Prefeitura de Linhares , por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e do Clube de Canoa Havaiana Linhares VA'A.

Uma das adolescentes do grupo é a Ana Clara Barbosa, de 12 anos. Ela contou à reportagem da TV Gazeta Norte que, com o projeto, fica animada em acordar cedo para poder ir logo praticar o remo.

"Eu achei muito legal a aula, uma coisa que você fica animado para acordar cedo e vir para cá, para remar " Ana Clara Barbosa - Estudante

A menina diz ainda que, quando contou a novidade para a mãe, ela logo a apoiou e se organizou para fazer a inscrição.

Projeto oferece aulas gratuitas de canoa havaiana a crianças e adolescentes em Linhares

COMO PARTICIPAR

Os pais ou responsáveis que tiverem interesse em fazer o cadastro de reserva de seus filhos devem entrar em contato através do aplicativo WhatsApp, pelo número (27)99611-551, ou pelo e-mail: contato@asasdaesperanaça.com.br.

O PROJETO

De acordo com a presidente do Instituto Asas da Esperança e coordenadora do Projeto Canoar, Graziele Ferreira, o público-alvo do projeto são crianças e adolescentes com idades entre 12 e 14 anos que estão em risco social.

“O projeto não visa apenas fomentar a atividade física, mas também reforçar os cuidados com a preservação do meio ambiente, trabalho em equipe e respeito ao próximo. Já estamos em buscas de novas parcerias, para que nas próximas semanas possamos atender crianças e adolescentes dos demais bairros do município”, informou Graziele.

O secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Fabrício Lopes, destacou que o projeto é uma importante ferramenta de educação para formar cidadãos conscientes.

“Muito mais do que remar, as atividades do projeto são fundamentais para contribuir com a inteligência emocional e a responsabilidade socioambiental. Além disso, as aulas garantem novos conhecimentos e habilidades que também ajudam a complementar a educação familiar”, destacou o secretário.

INSTITUTO

O Instituto Asas da Esperança é uma organização social sem fins lucrativos com atuação na área da assistência social alinhada ao desenvolvimento sustentável.

Com sede na Vila de Regência, o Instituto tem a responsabilidade de promover ações que ajudam a construir a autonomia das famílias que tenham crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, buscando o fortalecimento de vínculos familiares gerando a interrupção do ciclo vicioso das famílias em risco social.

O BAIRRO AVISO

O Aviso está no centro de uma disputa do tráfico que acontece em Linhares. Investigações conduzidas pela Polícia Civil mostram que crimes recém-praticados no município foram provocados por uma organização criminosa do bairro que está tentando adentrar em outra região, o Interlagos. Até o fim de agosto, o bairro contabilizava 10 homicídios, o mesmo número de Interlagos. Os dois ocupavam a primeira posição na lista de homicídios de 2021 na cidade.