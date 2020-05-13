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Estudantes do ES relatam dificuldade para concluir inscrição do Enem

Iniciadas na última segunda-feira (11), as inscrições para o  Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 permanecem abertas até o dia 22 deste mês de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 17:54

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 17:54

Site para inscrição do Enem apresenta lentidão na impressão dos boletos de pagamento Crédito: Reprodução
Estudantes do ES relatam dificuldade para concluir inscrição do Enem
Além de conviver com as incertezas sobre a aplicação do  Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, estudantes capixabas estão tendo dificuldades para concluir a inscrição pela internet, o que tem gerado ainda mais apreensão. Iniciadas na última segunda-feira (11), as inscrições permanecem abertas até o dia 22 deste mês de maio e devem ser feitas pelo site https://enem.inep.gov.br/.
Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, que provocou a suspensão das aulas presenciais em todo o país, o Ministério da Educação manteve o calendário das provas, que estão prevista para acontecer em novembro deste ano. Após muitas críticas, no entanto, o presidente Jair Bolsonaro já admite que a data do exame pode mudar. "O Enem, se for o caso, atrasa um pouco, mas tem que ser aplicado este ano", disse nesta quarta-feira (13). 
Estudante Igor De Angeli vai fazer o Enem 2020 Crédito: Acervo pessoal
O estudante Igor De Angeli, de 21 anos, é um dos candidatos que enfrenta problemas no ato da inscrição. O morador de Vitória faz o teste desde 2016, quando começou a treinar. No ano seguinte, já se inscreveu com a intenção de conquistar uma vaga no curso de Medicina.
Já tem um bom tempo que faço Enem. Quando a gente termina a inscrição, o sistema gera um boleto para pagamento. Já tem mais de 42 horas que fiz a minha, mas o boleto ainda não está disponível. Estou com um pouco de medo porque entendo o boleto como a confirmação de que deu tudo certo. Sempre consegui o boleto no ato da inscrição, disse, preocupado.
José Carlos quer cursar Medicina  Crédito: Acervo pessoal
Em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Estado, o estudante José Carlos Brunetti, de 20 anos, vive a mesma incerteza. Ele também não teve a inscrição confirmada e teme ficar de fora do processo do Enem. Assim como Igor, José Carlos pretende cursar Medicina.
Mesmo sem saber se vai mesmo ter a prova, estou estudando normalmente. Não concordo com a realização da prova nesse momento que estamos vivendo. Como se não bastasse, fiz minha inscrição dia 11 e até hoje não consegui imprimir meu boleto. Também estou tendo dificuldade para acessar o site do celular, disse.

RECLAMAÇÃO NA INTERNET

Em redes sociais, como o Twitter, também há reclamação de estudantes sobre a demora ou dificuldade para ter acesso ao boleto para pagamento da inscrição. Para os candidatos que não tem direito a isenção,  a taxa para inscrição no exame custa R$ 85 e deverá ser paga até 28 de maio. O participante deve se inscrever  no site do Enem.
Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova, foi questionado sobre as reclamações de instabilidade e demora na geração do boleto para pagamento da inscrição. Mas, até o momento, o órgão ainda não retornou o contato. Assim que a resposta for enviada, o conteúdo da reportagem será atualizado.

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ENEM DIGITAL

Neste ano, o Enem terá duas modalidades de provas, as impressas, com aplicação prevista para os dias 1º e 8 de novembro, e as digitais, para os dias 22 e 29 de novembro. Cerca de 100 mil participantes vão poder escolher entre as modalidades. Quem optar por fazer o Enem impresso não poderá se inscrever na edição digital. E, após concluir o processo, não poderá alterar sua opção.
A estrutura dos dois exames será a mesma. Serão aplicadas quatro provas objetivas, constituídas por 45 questões cada, e uma redação em língua portuguesa. Durante o processo de inscrição, o participante deverá selecionar uma opção de língua estrangeira - inglês ou espanhol. Agora, será obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição, que deverá ser utilizada para procedimento de identificação no momento da prova. 

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