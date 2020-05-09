Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Enem seriado: prova vai ser aplicada no 1º ano a partir de 2021
Acesso à universidade

Enem seriado: prova vai ser aplicada no 1º ano a partir de 2021

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) será ampliado gradualmente e deverá abranger todos os estudantes, da 2ª série do ensino fundamental ao 3º ano do médio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2020 às 14:39

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 14:39

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai passar por mudanças a partir do próximo ano Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
Agência Brasil
Estudantes do 1º ano do ensino médio de todas as escolas do país, públicas e privadas, vão fazer a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) seriado a partir de 2021. A nota, junto ao desempenho obtido posteriormente pelos alunos no 2º e 3º anos, poderá ser usada para ingressar no ensino superior.
O exame foi criado esta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). A autarquia tornou o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) anual. A prova, que atualmente é aplicada de dois em dois anos a estudantes do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio, passará a ser feita por todos os estudantes do país, de todas as séries, a partir do 2º ano do ensino fundamental.
O novo Saeb será implementado aos poucos. O 1º ano do ensino médio será o primeiro a ser incorporado, em 2021. O Inep pretende também usar os resultados do exame não apenas para verificar a qualidade das escolas, como é feito hoje, mas para possibilitar o ingresso em universidades. Por causa da nova função, o Saeb aplicado aos estudantes do ensino médio ganhará o nome de Enem seriado.
Nessa etapa, a prova será digital, feita em tablets, que serão distribuídos pelo MEC. O conteúdo do Enem seriado deverá estar organizado de maneira semelhante ao exame tradicional, em quatro áreas de conhecimento: matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas. Também será usado o mesmo método de correção, chamado teoria de resposta ao item (TRI). 

Veja Também

Três em cada cinco universidades federais rejeitam ensino a distância durante quarentena

A nova gestão da Ufes e os desafios para a universidade pública

Segundo o presidente do Inep, Alexandre Lopes, como a avaliação vai ser implementada gradativamente, apenas em 2024 os estudantes que ingressarem no ano que vem no ensino médio poderão usar as notas para concorrer a vagas na universidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empregada doméstica é presa por furtar apartamento de luxo na Mata da Praia
Imagem de destaque
Santa Teresa registra 13,8°C e bate recorde de frio do outono no ES
Imagem de destaque
10 itens essenciais que toda casa com gato deve ter

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados