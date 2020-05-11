Weintraub e o Enem: o pior cego é aquele que não quer ver

Antes da pandemia, já havia um abismo entre as redes pública e privada de ensino. À guisa de exemplo, o resultado das escolas particulares de elite do país no Pisa colocaria o Brasil na 5ª posição do ranking mundial de leitura. Já as notas das escolas públicas encaixariam-se na 65ª posição, na lista dos 79 países avaliados pela OCDE. E o que era péssimo tornou-se ainda mais cruel.