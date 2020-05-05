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Aplicação em novembro

Weintraub pede a líderes do Senado que não adiem provas do Enem

Ministro da educação, que participou da reunião de líderes no Senado na manhã desta terça-feira (5), teve apoio do líder do governo na Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 15:20

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 15:20

O ministro Abraham Weintraub
O ministro Abraham Weintraub Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, pediu a líderes do Senado para não aprovarem projetos que adiem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por causa do novo coronavírus. O ministro, que participou da reunião de líderes no Senado na manhã desta terça-feira (5), teve apoio do líder do governo na Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).
Weintraub argumentou que seria melhor avaliar possíveis alterações no calendário das provas em julho ou agosto, já que a aplicação do exame é em novembro. Parte dos parlamentares defende a aprovação do adiamento do cronograma sob argumentos de que a interrupção das aulas presenciais e a falta de acesso à internet em algumas localidades prejudicam alunos.

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