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Estudante engorda 11 quilos para realizar sonho de doar sangue

Hadassa Freitas, de 21 anos, doou sangue pela primeira vez neste sábado (25), data em que é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

25 nov 2023 às 17:09

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 17:09

A palavra engordar causa estranheza em muitas jovens. No entanto, para a estudante de Psicologia Hadassa Freitas, de 21 anos, essa era a meta para a realização de um sonho, a doação de sangue, que tem como um dos pré-requisitos pesar acima de 50 quilos. Após a espera de cinco anos e cuidados com a alimentação, a jovem ganhou 11 quilos e realizou o gesto de empatia justamente neste sábado (25), data em que é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue.
"Pelo meu baixo peso eu nunca consegui. Até que eu decidi tentar engordar para realizar o meu sonho doar sangue. Queria ajudar outras pessoas", disse a estudante.
Moradora de Cariacica, na Grande Vitória, a jovem fez a doação no Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes), localizado em Maruípe, Vitória, acompanhada do esposo Vinicios Gabriel, que já é doador.
Hadassa Freitas, de 21 anos, engordou 11 quilos para poder virar doadora de sangue
Hadassa Freitas, de 21 anos, engordou 11 quilos para poder virar doadora de sangue Crédito: Hadassa Freitas/Reprodução
Segundo Hadassa, a data não foi escolhida à toa. "Muitas pessoas esquecem do valor que tem a doação de sangue. Todos os dias tem gente precisando. Mas hoje, no dia do doador, é uma data que dá pra incentivar o outro a doar também", disse Hadassa.
Apesar da preparação antecipada, a estudante disse ainda que sentiu o famoso ''frio na barriga'' antes de realizar algo que queria há muito tempo.

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"Eu estava muito ansiosa e tremendo, mas já sabia que daria tudo certo porque venho cuidando do meu corpo, da saúde e deixando tudo em dia para não dar nenhum problema na triagem. Realmente não deu e eu consegui doar sangue pela primeira vez", disse Hadassa.
Para o sonho ficar completo, segundo Hadassa, falta apenas uma coisa. "Quero sempre doar e ter a minha tão sonhada carteirinha de doador de sangue", comentou.
De acordo com Hadassa, a vontade de doar sangue é antiga, desde quando ela tinha 16 anos. No entanto, a jovem disse que passou a se empenhar para se tornar uma doadora em 2022.
"Passei a ter uma rotina de alimentação certinha, comia nos horários certos, tentava sempre comer alimentos com carboidratos, que ajudam a ganhar massa. Todo mês eu ia verificando o peso para saber se já tinha atingido os 50 quilos necessários. Não vejo problema em ter engordado", comentou.

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