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Pelo fim da violência

Moradores de Vitória serão orientados sobre Lei Maria da Penha em feiras livres

Além disso, aproximadamente 30 mulheres que conduzem pequenos negócios e superaram situações abusivas integrarão a Feira de Mulheres Empreendedoras nas próximas semanas; confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2023 às 10:06

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 10:06

Feira livre em Jardim Camburi, Vitória
Feira Livre em Jardim Camburi Crédito: Geraldo Campos
Integrantes do Projeto Maria da Penha Vai à Cidade vão orientar comerciantes e clientes em feiras livres de Vitória a partir deste domingo (26). A ação faz parte da Campanha pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.
Até o dia 8 de dezembro, elas vão percorrer oito bairros, sensibilizando e informando pessoas sobre a Lei Maria da Penha, os serviços gratuitos e especializados no atendimento das vítimas de violência e os canais de denúncia.
  • Dia 26/11, Gurigica
  • Dia 29/11, Itararé
  • Dia 30/11, Praia do Canto
  • Dia 01/12, Jardim Camburi
  • Dia 02/12, Vitória Com Você
  • Dia 03/12, Maruípe
  • Dia 05/12, Bairro República
  • Dia 08/12, Bento Ferreira
Além disso, ainda no âmbito da campanha, aproximadamente 30 mulheres que conduzem pequenos negócios nas áreas de alimentação, artesanato, beleza feminina e decoração e superaram situações abusivas integrarão a Feira de Mulheres Empreendedoras, demonstrando como reconquistaram sua autonomia.
As feiras acontecem entre 27 de novembro e 13 de dezembro, em diversos pontos da cidade.
  • Dias 27 e 28/11, das 9h às 17h, na Casa do Cidadão
  • Dias 29 e 30/11, das 9h às 17h, no hall do Ciac
  • Dia 02/12, das 8h às 13h, no Vitória com Você
  • Dias 5, 6 e 7/12, das 9h às 17h, na Casa do Cidadão
  • Dias 12 e 13/12, das 9h às 17h, no hall da Prefeitura de Vitória

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