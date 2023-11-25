Moradores de Vitória serão orientados sobre Lei Maria da Penha em feiras livres

Integrantes do Projeto Maria da Penha Vai à Cidade vão orientar comerciantes e clientes em feiras livres de Vitória a partir deste domingo (26). A ação faz parte da Campanha pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.
Até o dia 8 de dezembro, elas vão percorrer oito bairros, sensibilizando e informando pessoas sobre a Lei Maria da Penha, os serviços gratuitos e especializados no atendimento das vítimas de violência e os canais de denúncia.
- Dia 26/11, Gurigica
- Dia 29/11, Itararé
- Dia 30/11, Praia do Canto
- Dia 01/12, Jardim Camburi
- Dia 02/12, Vitória Com Você
- Dia 03/12, Maruípe
- Dia 05/12, Bairro República
- Dia 08/12, Bento Ferreira
Além disso, ainda no âmbito da campanha, aproximadamente 30 mulheres que conduzem pequenos negócios nas áreas de alimentação, artesanato, beleza feminina e decoração e superaram situações abusivas integrarão a Feira de Mulheres Empreendedoras, demonstrando como reconquistaram sua autonomia.
As feiras acontecem entre 27 de novembro e 13 de dezembro, em diversos pontos da cidade.
- Dias 27 e 28/11, das 9h às 17h, na Casa do Cidadão
- Dias 29 e 30/11, das 9h às 17h, no hall do Ciac
- Dia 02/12, das 8h às 13h, no Vitória com Você
- Dias 5, 6 e 7/12, das 9h às 17h, na Casa do Cidadão
- Dias 12 e 13/12, das 9h às 17h, no hall da Prefeitura de Vitória