Moradores de Vitória serão orientados sobre Lei Maria da Penha em feiras livres

Feira Livre em Jardim Camburi Crédito: Geraldo Campos

Integrantes do Projeto Maria da Penha Vai à Cidade vão orientar comerciantes e clientes em feiras livres de Vitória a partir deste domingo (26). A ação faz parte da Campanha pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.

Até o dia 8 de dezembro, elas vão percorrer oito bairros, sensibilizando e informando pessoas sobre a Lei Maria da Penha, os serviços gratuitos e especializados no atendimento das vítimas de violência e os canais de denúncia.

Dia 26/11, Gurigica

Dia 29/11, Itararé

Dia 30/11, Praia do Canto

Dia 01/12, Jardim Camburi

Dia 02/12, Vitória Com Você

Dia 03/12, Maruípe

Dia 05/12, Bairro República

Dia 08/12, Bento Ferreira

Além disso, ainda no âmbito da campanha, aproximadamente 30 mulheres que conduzem pequenos negócios nas áreas de alimentação, artesanato, beleza feminina e decoração e superaram situações abusivas integrarão a Feira de Mulheres Empreendedoras, demonstrando como reconquistaram sua autonomia.

As feiras acontecem entre 27 de novembro e 13 de dezembro, em diversos pontos da cidade.