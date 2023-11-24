Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'Floquinho'

Cão é retirado da rua e será adestrado após atacar pessoas em cidade do ES

Prefeitura foi informada sobre atendimentos em PA de pessoas atacadas por ‘Floquinho’, ele recebeu atendimento veterinário, será adestrado e, depois, vai para adoção responsável
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 nov 2023 às 12:27

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 12:27

Floquinho recebeu atendimento veterinário Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Irupi
Um cãozinho estava atacando moradores no meio da rua no Centro de Irupi, na região do Caparaó, no Espírito Santo. O caso chegou ao conhecimento da prefeitura após o Pronto Atendimento (PA) do município notificar a Vigilância Ambiental Municipal sobre casos de pacientes atacados pelo animal, que vivia nas ruas e se chama 'Floquinho'.   
A Prefeitura de Irupi informou que 'Floquinho' foi retirado das ruas pela Vigilância Ambiental na quarta-feira (22) e passará por adestramento. Ele recebeu atendimento veterinário e depois, será colocado para adoção responsável, segundo a administração municipal.

Cão é retirado da rua e ganha adestramento após atacar moradores em cidade do ES

A prefeitura esclareceu que a questão se tornou um problema de saúde pública, por isso a solução encontrada foi recolher 'Floquinho' para um serviço de adestramento animal. A iniciativa permitirá a reabilitação do animal, e que ele encontre um lar.
Nos próximos 60 dias, 'Floquinho' será submetido a treinamentos diários no centro de adestramento do profissional Vinício Sena. Para garantir a saúde de cão durante o treinamento com outros animais, o bichinho foi medicado com vermífugos, antipulgas, anticarrapatos e recebeu vacinas contra viroses.
“Simultaneamente, esforços serão concentrados na busca por um lar adequado que esteja disposto a adotar o animal. Esse novo lar seguirá as orientações e treinamentos repassados pelo adestrador para evitar comportamentos indesejados”, explicou o município nas suas redes sociais. O adestrador contratado pela prefeitura explica as possíveis causas para o comportamento agressivo do animal. Veja a seguir:

Veja mais conteúdo sobre Pets

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

adoção cachorro Irupi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Uso da tecnologia nas empresas evolui e impulsiona novos modelos de negócio
Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados