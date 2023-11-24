Cão é retirado da rua e será adestrado após atacar pessoas em cidade do ES

Floquinho recebeu atendimento veterinário Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Irupi

Um cãozinho estava atacando moradores no meio da rua no Centro de Irupi , na região do Caparaó, no Espírito Santo. O caso chegou ao conhecimento da prefeitura após o Pronto Atendimento (PA) do município notificar a Vigilância Ambiental Municipal sobre casos de pacientes atacados pelo animal, que vivia nas ruas e se chama 'Floquinho'.

A Prefeitura de Irupi informou que 'Floquinho' foi retirado das ruas pela Vigilância Ambiental na quarta-feira (22) e passará por adestramento. Ele recebeu atendimento veterinário e depois, será colocado para adoção responsável, segundo a administração municipal.

Cão é retirado da rua e ganha adestramento após atacar moradores em cidade do ES

A prefeitura esclareceu que a questão se tornou um problema de saúde pública, por isso a solução encontrada foi recolher 'Floquinho' para um serviço de adestramento animal. A iniciativa permitirá a reabilitação do animal, e que ele encontre um lar.

Nos próximos 60 dias, 'Floquinho' será submetido a treinamentos diários no centro de adestramento do profissional Vinício Sena. Para garantir a saúde de cão durante o treinamento com outros animais, o bichinho foi medicado com vermífugos, antipulgas, anticarrapatos e recebeu vacinas contra viroses.

“Simultaneamente, esforços serão concentrados na busca por um lar adequado que esteja disposto a adotar o animal. Esse novo lar seguirá as orientações e treinamentos repassados pelo adestrador para evitar comportamentos indesejados”, explicou o município nas suas redes sociais. O adestrador contratado pela prefeitura explica as possíveis causas para o comportamento agressivo do animal. Veja a seguir:

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