Veja quais são as 22 ilhas do ES liberadas ao público após meses de veto

Três Ilhas, em Guarapari, é um dos dstinos mais procurados por visitantes que gostam de fugir da tradicional praia Crédito: Carol Marcon

As 22 ilhas turísticas liberadas para visitação nesta quinta-feira (23), após cinco meses fechadas , são conhecidas por águas cristalinas, piscinas naturais e diversidade de vida marinha. Com esses atrativos, alguns locais recebem tanto capixabas quanto turistas de outras regiões, mas com casos de gripe aviária estavam proibidos pelo governo estadual de receberem pessoas.

A proibição ocorreu em junho em ilhas localizadas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Piúma, Itapemirim e Marataízes, quando chegaram a ser registradas até 200 aves mortas em uma semana, segundo o secretário estadual de Meio Ambiente Felipe Rigoni.

Porém, como há dois meses não foram encontradas mais pássaros mortos e passou o período migratório, é considerado seguro retornar a presença de frequentadores.

O Arquipélago das Três Ilhas, região que fica na Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari, abriga a maior diversidade de peixes recifais do Brasil e está na lista de liberadas. Apesar do nome, o espaço conta com cinco ilhas: Cambaião, Quitongo, Guanchumbas, Guararema e Leste-Oeste, e estava como inacessível desde junho.

Veja a lista com todas as ilhas: As praias localizadas neste espaço são consideradas um paraíso pela cor da água, pelas condições climáticas e pela biodiversidade preservada. A cidade de Vila Velha foi uma das primeiras a receber a determinação de proibindo a entrada no dia 8 de julho e é onde estão outras cinco ilhas liberadas, sendo entre elas a Pituã e Itatiaia. Ambas são procuradas para passeios durante todo o ano por ser um espaço reservado e sem construções, com diversas opções de prainhas.

Vitória

Ilha das Galhetas fica a 114m da costa de Vitória, na Ilha do Boi. Crédito: Eco Vertical/Divulgação

Ilha do Socó

Ilha Galheta de Fora

Ilha Galheta de Dentro.

Vila Velha

Ilha dos Pacotes

Ilha da Pedra do Sapo

Ilha Pituã

Ilhas Itatiaia

Ilha das Garças.

Guarapari

Ilha Alcaeira

Ilha Taoninha

Ilha Francisco Vaz

Arquipélago das Três Ilhas (Ilhas do Quitongo, Cambaião, Guanchumbas, Leste-Oeste e Guararema)

Ilhas Rasas

Ilha Escalvada.

Piúma

Ilhas de Piúma: Três Ilhas (Gamba, do Meio e dos Cabritos) Crédito: Siumara Gonçalves

Ilha dos Cabritos

Ilha do Meio.

Itapemirim

A ilha dos Franceses, em Itapemirim, é habitat natural da serpente do gênero Bothrops Crédito: PMI/Divulgação

Ilha dos Franceses

Marataízes

A Ilha branca também estava fechada a frequentadores em Marataízes Crédito: Divulgação/ PMM

Ilha Branca

Ilha dos Ovos

Regras

As visitas a esses locais e todas os outros disponíveis acontecem diariamente e são feitas com pescadores da região, que usam os barcos para levar as pessoas até esses locais. Para entrar na ilha não é preciso pagar, mas os pescadores cobram um valor por pessoa e desde está quinta (23), o governo determinou que os responsáveis por levar o público até as ilhas precisam registrar os visitantes.

Dessa forma será feito um controle de entrada e saída para nas extensões de terra para acompanhamento sanitário e rastreio pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) devido à potencial exposição à influenza. A forma de cadastro será determinado por cada prefeitura dos municípios onde ficam as ilhas.