Veja quais são as 22 ilhas do ES liberadas ao público após meses de veto

As 22 ilhas turísticas liberadas para visitação nesta quinta-feira (23), após cinco meses fechadas, são conhecidas por águas cristalinas, piscinas naturais e diversidade de vida marinha. Com esses atrativos, alguns locais recebem tanto capixabas quanto turistas de outras regiões, mas com casos de gripe aviária estavam proibidos pelo governo estadual de receberem pessoas.
A proibição ocorreu em junho em ilhas localizadas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Piúma, Itapemirim e Marataízes, quando chegaram a ser registradas até 200 aves mortas em uma semana, segundo o secretário estadual de Meio Ambiente Felipe Rigoni.
Porém, como há dois meses não foram encontradas mais pássaros mortos e passou o período migratório, é considerado seguro retornar a presença de frequentadores.
O Arquipélago das Três Ilhas, região que fica na Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari, abriga a maior diversidade de peixes recifais do Brasil e está na lista de liberadas. Apesar do nome, o espaço conta com cinco ilhas: Cambaião, Quitongo, Guanchumbas, Guararema e Leste-Oeste, e estava como inacessível desde junho.
As praias localizadas neste espaço são consideradas um paraíso pela cor da água, pelas condições climáticas e pela biodiversidade preservada. A cidade de Vila Velha foi uma das primeiras a receber a determinação de proibindo a entrada no dia 8 de julho e é onde estão outras cinco ilhas liberadas, sendo entre elas a Pituã e Itatiaia. Ambas são procuradas para passeios durante todo o ano por ser um espaço reservado e sem construções, com diversas opções de prainhas. Veja a lista com todas as ilhas:
Vitória
- Ilha do Socó
- Ilha Galheta de Fora
- Ilha Galheta de Dentro.
Vila Velha
- Ilha dos Pacotes
- Ilha da Pedra do Sapo
- Ilha Pituã
- Ilhas Itatiaia
- Ilha das Garças.
Guarapari
- Ilha Alcaeira
- Ilha Taoninha
- Ilha Francisco Vaz
- Arquipélago das Três Ilhas (Ilhas do Quitongo, Cambaião, Guanchumbas, Leste-Oeste e Guararema)
- Ilhas Rasas
- Ilha Escalvada.
Piúma
- Ilha dos Cabritos
- Ilha do Meio.
Itapemirim
- Ilha dos Franceses
Marataízes
- Ilha Branca
- Ilha dos Ovos
Regras
As visitas a esses locais e todas os outros disponíveis acontecem diariamente e são feitas com pescadores da região, que usam os barcos para levar as pessoas até esses locais. Para entrar na ilha não é preciso pagar, mas os pescadores cobram um valor por pessoa e desde está quinta (23), o governo determinou que os responsáveis por levar o público até as ilhas precisam registrar os visitantes.
Dessa forma será feito um controle de entrada e saída para nas extensões de terra para acompanhamento sanitário e rastreio pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) devido à potencial exposição à influenza. A forma de cadastro será determinado por cada prefeitura dos municípios onde ficam as ilhas.
A presença de animais de estimação domésticos ou silvestres continuam proibidos, exceto quando o animal estiver desempenhando o papel de cão-guia de deficientes visuais.