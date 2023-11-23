Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Cuidado com os olhos une tradição e tecnologia no Sul do ES

O Centro Médico Especializado em Oftalmologia (Cemes) atua há 55 anos no Sul capixaba oferecendo serviços de qualidade com um trabalho atento aos colaboradores
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

23 nov 2023 às 10:50

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 10:50

Atendimento no Cemes garantiu a primeira colocação no Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro no segmento “Clínica Oftamológica
Atendimento no Cemes garantiu a primeira colocação no Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro no segmento “Clínica Oftamológica" Crédito: Cemes/Divulgação
Com a saúde dos olhos em dia é possível aproveitar todos os detalhes dos melhores momentos da vida. Por isso, uma instituição focada no atendimento e na assistência humanizada é fundamental para garantir que tanto os serviços preventivos quanto os tratamentos especializados sejam executados da melhor maneira possível.
Essa é a missão e o objetivo do Centro Médico Especializado em Oftalmologia (Cemes), que há 55 anos atua no Sul do Espírito Santo oferecendo diagnósticos precisos e métodos de última geração, segundo o sócio e CEO do Cemes, Paulo Ney Filho.
“Ao longo dos anos, o Cemes tem se consolidado cada vez mais e sido sinônimo de bom atendimento, tecnologia de ponta e profissionais de excelência. Somado a isso, depositamos a nossa energia na valorização dos colaboradores, por entendermos que profissionais satisfeitos farão um melhor atendimento”, pontua.
Essa consolidação, inclusive, pode ser confirmada com a primeira colocação no Prêmio Gazeta Empresarial no segmento “Clínica Oftamológica”. O resultado só foi alcançado graças ao trabalho que une tradição e tecnologia. De acordo com Paulo Ney Filho, os serviços contam com a “excelência da medicina para prevenção e tratamento de doenças relacionadas à visão humana.”
sócio e CEO do Cemes, . Paulo Ney Filho, sócio e CEO do Cemes: “Ao longo dos anos, o Cemes tem se consolidado cada vez mais e sido sinônimo de bom atendimento, tecnologia de ponta e profissionais de excelência
Paulo Ney Filho, sócio e CEO do Cemes: “Ao longo dos anos, o Cemes tem se consolidado cada vez mais e sido sinônimo de bom atendimento, tecnologia de ponta e profissionais de excelência" Crédito: Cemes/Divulgação
Dentre os principais projetos em atividade da instituição, atualmente estão o “Quality Day”, que incentiva os colaboradores ao aperfeiçoamento profissional; um documentário sobre os 55 anos do Cemes para este mês de novembro; e um novo planejamento estratégico para 2023-2025, construído em conjunto com os colaboradores.
“Considerando o público em vulnerabilidade social, buscamos também oferecer atendimento de forma gratuita em um dia específico do mês e, atualmente, temos direcionado nossos esforços para o atendimento de idosos que estão em casas de repouso”, pontua o CEO.
Para os próximos meses, a expectativa é consolidar ainda mais os trabalhos do Cemes e aumentar a atuação no Sul capixaba.
Para os próximos meses, a expectativa é consolidar ainda mais os trabalhos do Cemes e aumentar a atuação no Sul capixaba
Recepção do Cemes: atendimento de excelência aos pacientes Crédito: Cemes/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Saúde PGE
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados