Cuidado com os olhos une tradição e tecnologia no Sul do ES

Atendimento no Cemes garantiu a primeira colocação no Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro no segmento “Clínica Oftamológica" Crédito: Cemes/Divulgação

Com a saúde dos olhos em dia é possível aproveitar todos os detalhes dos melhores momentos da vida. Por isso, uma instituição focada no atendimento e na assistência humanizada é fundamental para garantir que tanto os serviços preventivos quanto os tratamentos especializados sejam executados da melhor maneira possível.

Essa é a missão e o objetivo do Centro Médico Especializado em Oftalmologia (Cemes), que há 55 anos atua no Sul do Espírito Santo oferecendo diagnósticos precisos e métodos de última geração, segundo o sócio e CEO do Cemes, Paulo Ney Filho.

“Ao longo dos anos, o Cemes tem se consolidado cada vez mais e sido sinônimo de bom atendimento, tecnologia de ponta e profissionais de excelência. Somado a isso, depositamos a nossa energia na valorização dos colaboradores, por entendermos que profissionais satisfeitos farão um melhor atendimento”, pontua.

Essa consolidação, inclusive, pode ser confirmada com a primeira colocação no Prêmio Gazeta Empresarial no segmento “Clínica Oftamológica”. O resultado só foi alcançado graças ao trabalho que une tradição e tecnologia. De acordo com Paulo Ney Filho, os serviços contam com a “excelência da medicina para prevenção e tratamento de doenças relacionadas à visão humana.”

Paulo Ney Filho, sócio e CEO do Cemes: “Ao longo dos anos, o Cemes tem se consolidado cada vez mais e sido sinônimo de bom atendimento, tecnologia de ponta e profissionais de excelência" Crédito: Cemes/Divulgação

Dentre os principais projetos em atividade da instituição, atualmente estão o “Quality Day”, que incentiva os colaboradores ao aperfeiçoamento profissional; um documentário sobre os 55 anos do Cemes para este mês de novembro; e um novo planejamento estratégico para 2023-2025, construído em conjunto com os colaboradores.

“Considerando o público em vulnerabilidade social, buscamos também oferecer atendimento de forma gratuita em um dia específico do mês e, atualmente, temos direcionado nossos esforços para o atendimento de idosos que estão em casas de repouso”, pontua o CEO.

Para os próximos meses, a expectativa é consolidar ainda mais os trabalhos do Cemes e aumentar a atuação no Sul capixaba.