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Para hidratar

Projeto distribui água com soro a moradores em situação de rua em Aracruz

Iniciativa foi pensada pelo enfermeiro Rafael dos Santos, que, ao realizar atendimentos nas ruas, percebeu sintomas de desidratação entre pessoas em situação de rua
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 nov 2023 às 12:37

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 12:37

Trabalho faz parte do projeto Consultório na Rua (CnaR)
Trabalho faz parte do projeto Consultório na Rua (CnaR) Crédito: Divulgação/Icepi
A onda de calor e a perspectiva de um verão mais quente, com altas temperaturas acima da média para a época, ressaltam a importância de beber água para se manter hidratado. E, para ajudar moradores em situação de rua que correm risco de desidratação, um projeto desenvolvido em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, distribui água filtrada misturada com soro de reidratação oral para essas pessoas.
A iniciativa foi pensada pelo enfermeiro Rafael dos Santos, que há dois anos trabalha na equipe do projeto Consultório na Rua (CnaR), do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi). Ao realizar o atendimento às pessoas nas ruas, ele percebeu os sintomas da falta de água e teve a ideia.
“Eu comecei a ver pele ressecada, ver vários outros sintomas e sinais. Em um caso, nós não conseguimos colher sangue, porque as veias ficaram muito finas. As pessoas muitas vezes se preocupam em ajudar dando comida e roupa, mas é importante lembrar da água. E você vê depois como faz a diferença”, comentou Rafael.
A população tem acesso à mistura de água e soro em garrafas. Além de receber nas ruas, as pessoas podem também ir à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Vila Rica, onde o serviço também estará disponível. São oferecidos ainda kits higiênicos. 
Água é disponibilizada também na UBS do bairro Vila Rica
Água é disponibilizada também na UBS do bairro Vila Rica Crédito: Divulgação/Icepi
Um dos usuários do sistema, conhecido como Fábio, agradeceu a oportunidade e elogiou o trabalho da equipe. “A água melhora o calor que estamos passando, então, não tem coisa melhor que essa garrafinha. Nós fomos muito bem atendidos e a hidratação ajudou muito. Muito obrigado mesmo e parabéns para vocês”, relatou.
O trabalho é feito com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz.

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