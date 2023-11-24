Projeto distribui água com soro a moradores em situação de rua em Aracruz

Trabalho faz parte do projeto Consultório na Rua (CnaR) Crédito: Divulgação/Icepi

A onda de calor e a perspectiva de um verão mais quente, com altas temperaturas acima da média para a época, ressaltam a importância de beber água para se manter hidratado. E, para ajudar moradores em situação de rua que correm risco de desidratação, um projeto desenvolvido em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , distribui água filtrada misturada com soro de reidratação oral para essas pessoas.

A iniciativa foi pensada pelo enfermeiro Rafael dos Santos, que há dois anos trabalha na equipe do projeto Consultório na Rua (CnaR), do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi). Ao realizar o atendimento às pessoas nas ruas, ele percebeu os sintomas da falta de água e teve a ideia.

“Eu comecei a ver pele ressecada, ver vários outros sintomas e sinais. Em um caso, nós não conseguimos colher sangue, porque as veias ficaram muito finas. As pessoas muitas vezes se preocupam em ajudar dando comida e roupa, mas é importante lembrar da água. E você vê depois como faz a diferença”, comentou Rafael.

A população tem acesso à mistura de água e soro em garrafas. Além de receber nas ruas, as pessoas podem também ir à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Vila Rica, onde o serviço também estará disponível. São oferecidos ainda kits higiênicos.

Água é disponibilizada também na UBS do bairro Vila Rica Crédito: Divulgação/Icepi

Um dos usuários do sistema, conhecido como Fábio, agradeceu a oportunidade e elogiou o trabalho da equipe. “A água melhora o calor que estamos passando, então, não tem coisa melhor que essa garrafinha. Nós fomos muito bem atendidos e a hidratação ajudou muito. Muito obrigado mesmo e parabéns para vocês”, relatou.