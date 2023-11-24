Mais de 100 casas do Centro de Vargem Alta, na região serrana do Espírito Santo, ficaram sem água durante uma semana, após um problema de abastecimento. De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Vargem Alta, o problema foi provocado pelo aumento do consumo durante o calor do último final de semana, além de um vazamento em uma obra da cidade. A previsão é que o problema seja resolvido até este sábado (25).
Segundo o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do município, José Américo Salvador, além do alto consumo, um vazamento foi identificado em um estádio de futebol da cidade que está em obra, o que também pode ter contribuído para o agravamento do problema de abastecimento.
Alta demanda e vazamento deixam casas sem água há quase uma semana no ES
Equipes do Saae foram ao local nesta sexta-feira (24) para interromper o vazamento. “Agora vamos verificar se, com a regularização no local, o problema seja resolvido até amanhã”, explica.
Segundo o diretor, durante a semana, para amenizar o problema, algumas casas foram abastecidas com carros-pipa. Na noite de quinta-feira (23), algumas casas já começaram a receber água normalmente, mas o problema persiste principalmente na parte alta do bairro, onde a água ainda não está chegando. “Nesses locais, a água demora mais pra chegar, mas esperamos que agora seja resolvido.