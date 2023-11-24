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Em Vargem Alta

Alta demanda e vazamento deixam casas sem água há quase uma semana no ES

De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Vargem Alta, mais de 100 casas foram afetadas
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

24 nov 2023 às 18:58

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 18:58

Alta demanda e vazamento deixam casas sem água há quase uma semana no ES
Carro-pipa é a opção à falta d'água em algumas casas de Vargem Alta Crédito: Saae/Vargem Alta
Mais de 100 casas do Centro de Vargem Alta, na região serrana do Espírito Santo, ficaram sem água durante uma semana, após um problema de abastecimento. De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Vargem Alta, o problema foi provocado pelo aumento do consumo durante o calor do último final de semana, além de um vazamento em uma obra da cidade. A previsão é que o problema seja resolvido até este sábado (25).
Segundo o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do município, José Américo Salvador, além do alto consumo, um vazamento foi identificado em um estádio de futebol da cidade que está em obra, o que também pode ter contribuído para o agravamento do problema de abastecimento.
Alta demanda e vazamento deixam casas sem água há quase uma semana no ES
Equipes do Saae foram ao local nesta sexta-feira (24) para interromper o vazamento. “Agora vamos verificar se, com a regularização no local, o problema seja resolvido até amanhã”, explica.
Segundo o diretor, durante a semana, para amenizar o problema, algumas casas foram abastecidas com carros-pipa. Na noite de quinta-feira (23), algumas casas já começaram a receber água normalmente, mas o problema persiste principalmente na parte alta do bairro, onde a água ainda não está chegando. “Nesses locais, a água demora mais pra chegar, mas esperamos que agora seja resolvido.

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