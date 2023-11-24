Carro-pipa é a opção à falta d'água em algumas casas de Vargem Alta Crédito: Saae/Vargem Alta

Mais de 100 casas do Centro de Vargem Alta, na região serrana do Espírito Santo, ficaram sem água durante uma semana, após um problema de abastecimento. De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Vargem Alta, o problema foi provocado pelo aumento do consumo durante o calor do último final de semana, além de um vazamento em uma obra da cidade. A previsão é que o problema seja resolvido até este sábado (25).

Segundo o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do município, José Américo Salvador, além do alto consumo, um vazamento foi identificado em um estádio de futebol da cidade que está em obra, o que também pode ter contribuído para o agravamento do problema de abastecimento.

Your browser does not support the audio element. Alta demanda e vazamento deixam casas sem água há quase uma semana no ES

Equipes do Saae foram ao local nesta sexta-feira (24) para interromper o vazamento. “Agora vamos verificar se, com a regularização no local, o problema seja resolvido até amanhã”, explica.