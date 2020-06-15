Imagem em homenagem a São José de Anchieta amanheceu pintada Crédito: Edinho Barcelos

Your browser does not support the audio element. Estátua de São José de Anchieta é alvo de vandalismo no Sul do ES

Uma estátua de São José de Anchieta, que fica no Centro do município de Anchieta , na região Sul do Espírito Santo, foi alvo de vandalismo nesta segunda-feira (15). O criminoso jorrou tinta vermelha na imagem. A prefeitura informou que fez um boletim de ocorrência para que a polícia investigue.

A estátua foi inaugurada em 9 de junho de 2012. O ato de vandalismo causou a indignação de quem mora no balneário. É lamentável ver algo assim acontecendo em nossa cidade. Os atos de vandalismo resultam em grandes prejuízos e mostram um grande desrespeito ao nosso patrimônio histórico e cultural. Isso aí aconteceu aqui em Anchieta essa madrugada, disse Edinho Barcelos, que registrou como a estátua ficou.

"A Prefeitura de Anchieta vem a público manifestar sua indignação sobre os atos de vandalismo ocorridos nesta madrugada (15), quando jogaram tinta vermelha na estátua de José de Anchieta. A estátua, além de simbolizar a história e a cultura anchietense, por meio da pessoa de José de Anchieta, hoje canonizado pela Igreja Católica, representa uma figura de fé para milhões de brasileiros, em especial o povo de Anchieta.

Segundo a prefeitura, a limpeza da imagem começaria ainda nesta segunda-feira.

A HISTÓRIA DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA

Espanhol, Padre Jose? de Anchieta ficou conhecido como o apo?stolo do Brasil por sua atuac?a?o no pai?s. Segundo a Ordem dos Jesuítas, chegou ao Brasil em julho de 1553, e, em menos de um ano, dominava o tupi com perfeic?a?o. Ao longo dos 43 anos em que viveu no país, participou da fundac?a?o de escolas, cidades e igrejas.