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Em Anchieta

Estátua de São José de Anchieta é alvo de vandalismo no Sul do ES

Prefeitura procurou a polícia para que ato seja investigado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 16:30

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 16:30

Imagem em homenagem a São José de Anchieta amanheceu pintada
Imagem em homenagem a São José de Anchieta amanheceu pintada Crédito: Edinho Barcelos
Estátua de São José de Anchieta é alvo de vandalismo no Sul do ES
Uma estátua de São José de Anchieta, que fica no Centro do município de Anchieta, na região Sul do Espírito Santo, foi alvo de vandalismo nesta segunda-feira (15). O criminoso jorrou tinta vermelha na imagem. A prefeitura informou que fez um boletim de ocorrência para que a polícia investigue.
A estátua foi inaugurada em 9 de junho de 2012. O ato de vandalismo causou a indignação de quem mora no balneário. É lamentável ver algo assim acontecendo em nossa cidade. Os atos de vandalismo resultam em grandes prejuízos e mostram um grande desrespeito ao nosso patrimônio histórico e cultural. Isso aí aconteceu aqui em Anchieta essa madrugada, disse Edinho Barcelos, que registrou como a estátua ficou.
"A Prefeitura de Anchieta vem a público manifestar sua indignação sobre os atos de vandalismo ocorridos nesta madrugada (15), quando jogaram tinta vermelha na estátua de José de Anchieta. A estátua, além de simbolizar a história e a cultura anchietense, por meio da pessoa de José de Anchieta, hoje canonizado pela Igreja Católica, representa uma figura de fé para milhões de brasileiros, em especial o povo de Anchieta.
Segundo a prefeitura, a limpeza da imagem começaria ainda nesta segunda-feira. 

A HISTÓRIA DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA

Espanhol, Padre Jose? de Anchieta ficou conhecido como o apo?stolo do Brasil por sua atuac?a?o no pai?s. Segundo a Ordem dos Jesuítas, chegou ao Brasil em julho de 1553, e, em menos de um ano, dominava o tupi com perfeic?a?o. Ao longo dos 43 anos em que viveu no país, participou da fundac?a?o de escolas, cidades e igrejas.
Em 1595, Anchieta retirou-se para Reritiba (hoje o município de Anchieta), onde permaneceu até seu falecimento, aos 63 anos de idade, em 9 de junho de 1597. A assinatura do decreto de canonização do Apóstolo do Brasil ocorreu 417 anos depois de sua morte, no dia 24 de abril de 2014, pelo papa Francisco, em Roma. Há o registro de 5.350 histórias de pessoas que alcançaram graças rezando a José de Anchieta.

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