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Transferência simbólica

Anchieta vira capital do Espírito Santo por um dia

A mudança temporária ocorre por causa da Festa Nacional de São José de Anchieta, uma das mais tradicionais do Espírito Santo. A festa teve início em 30 de maio e termina nesta terça, data em que se comemora o dia do santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 07:30

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 07:30

O conjunto arquitetônico do Santuário Nacional de Anchieta, um dos mais antigos e importantes do país
O conjunto arquitetônico do Santuário Nacional de Anchieta, um dos mais antigos e importantes do país Crédito: Foto do Leitor
O município de Anchieta virou, nesta terça-feira (09), a capital do Espírito Santo por um dia. O Governo do Estado, através de um decreto assinado pelo governador Renato Casagrande, fez a transferência simbólica da capital para o município do Sul do Estado.
A mudança temporária, que já aconteceu em anos anteriores, ocorre por causa da Festa Nacional de São José de Anchieta, uma das mais tradicionais do Espírito Santo. A festa teve início em 30 de maio e termina nesta terça, data em que se comemora o dia do santo considerado como o "Apóstolo do Brasil".
Por causa da pandemia de coronavírus, neste ano, as comemorações tiveram um formato diferente, assim como a Festa da Penha, com eventos on-line para evitar aglomerações. A medida segue recomendação das entidades de saúde.

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A programação religiosa, direta do Santuário de Anchieta, contou com lives todos os dias, com transmissão de missas e outros momentos de oração pela internet.
Para essa terça-feira (09), a tradicional Missa da Festa Nacional de José de Anchieta está prevista para começar às 19h.

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