Anchieta vira capital do Espírito Santo por um dia

O município de Anchieta virou, nesta terça-feira (09), a capital do Espírito Santo por um dia. O Governo do Estado, através de um decreto assinado pelo governador Renato Casagrande, fez a transferência simbólica da capital para o município do Sul do Estado.
A mudança temporária, que já aconteceu em anos anteriores, ocorre por causa da Festa Nacional de São José de Anchieta, uma das mais tradicionais do Espírito Santo. A festa teve início em 30 de maio e termina nesta terça, data em que se comemora o dia do santo considerado como o "Apóstolo do Brasil".
Por causa da pandemia de coronavírus, neste ano, as comemorações tiveram um formato diferente, assim como a Festa da Penha, com eventos on-line para evitar aglomerações. A medida segue recomendação das entidades de saúde.
A programação religiosa, direta do Santuário de Anchieta, contou com lives todos os dias, com transmissão de missas e outros momentos de oração pela internet.
Para essa terça-feira (09), a tradicional Missa da Festa Nacional de José de Anchieta está prevista para começar às 19h.