Espuma verde chama a atenção no mar de Manguinhos

Espuma verde é registrada no mar de Manguinhos Crédito: Paulo Cordeiro

Os moradores de Manguinhos, na Serra , na Grande Vitória, registraram uma espuma verde no rio e no mar. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano disse que fará uma análise para identificar a causa do problema nesta quinta-feira (7).

A espuma verde já foi registrada no local há cinco dias.

O médico André Carloni Neto contou que mora no bairro há 70 anos e que o rio passa pelo quintal dele. Ele lembrou que a água do rio era potável e que bebia água do córrego.

O oceanógrafo Ângelo Bernardino avaliou que a espuma é um conjunto de microalgas e que elas não costumam ser tóxicas. O organismo, no entanto, pode indicar a contaminação da água com agrotóxico e esgoto.

“São florações de algas que ocorrem normalmente quando tem água parada, alta temperatura e nutrientes como nitrogênio e fósforo, que podem vir de fertilizantes da agricultura, esgoto doméstico. Essas algas podem produzir toxinas e as pessoas devem evitar o contato com essa água”, disse.

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano fará uma análise nesta quinta-feira (7), com a oceanógrafa municipal para identificar a origem do problema.