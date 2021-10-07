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Serra

Espuma verde chama a atenção no mar de Manguinhos

Secretaria municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano disse que fará uma análise para identificar a causa do problema nesta quinta-feira (7)

Publicado em 

07 out 2021 às 06:34

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 06:34

Espuma verde é registrada no mar de Manguinhos
Espuma verde é registrada no mar de Manguinhos Crédito: Paulo Cordeiro
Os moradores de Manguinhos, na Serra, na Grande Vitória, registraram uma espuma verde no rio e no mar. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano disse que fará uma análise para identificar a causa do problema nesta quinta-feira (7).
A espuma verde já foi registrada no local há cinco dias.
O médico André Carloni Neto contou que mora no bairro há 70 anos e que o rio passa pelo quintal dele. Ele lembrou que a água do rio era potável e que bebia água do córrego.
O oceanógrafo Ângelo Bernardino avaliou que a espuma é um conjunto de microalgas e que elas não costumam ser tóxicas. O organismo, no entanto, pode indicar a contaminação da água com agrotóxico e esgoto.
“São florações de algas que ocorrem normalmente quando tem água parada, alta temperatura e nutrientes como nitrogênio e fósforo, que podem vir de fertilizantes da agricultura, esgoto doméstico. Essas algas podem produzir toxinas e as pessoas devem evitar o contato com essa água”, disse.
A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano fará uma análise nesta quinta-feira (7), com a oceanógrafa municipal para identificar a origem do problema.
Com informações do G1/ES e da TV Gazeta

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