Escolas de Aracruz não vão retomar aulas presenciais em 2020

A Secretaria de Educação de Aracruz decidiu, nesta quarta-feira (7), que as aulas presenciais na rede municipal não serão retomadas em 2020. Até o final do ano letivo, serão mantidas apenas as atividades remotas. A cidade se junta a um grupo de mais de 20 municípios do Espírito Santo que, devido à pandemia da Covid-19, optaram por reabrir as escolas somente em 2021.
A decisão foi comunicada pela secretária Rosa Maria Ghidette, em vídeo, depois de realizado um debate sobre o assunto pelo Conselho Municipal de Educação e também após ser feita uma consulta à comunidade escolar.
"Articulamos com o conselho, que é quem normatiza os atos da secretaria, para debater, uma vez que os conselheiros representam toda a sociedade civil. E eles foram contrários ao retorno neste ano. Fizemos também uma pesquisa com os conselhos escolares para verificar a visão deles, e ratificaram a decisão do conselho municipal: 95,1% votou favorável ao não retorno presencial", relata a secretária.
Rosa Ghidette ressalta que essa é uma decisão difícil de ser tomada porque o processo de aprendizagem dos alunos é importante e que, para muitos deles, o retorno presencial seria necessário. Contudo, a secretaria está se apoiando numa análise em que a maioria é favorável à retomada somente em 2021.
"Não tem retorno este ano de aula presencial, mas as aulas não presenciais continuarão até final de dezembro, e é muito importante que todos os alunos façam suas atividades", destaca.
A secretária acrescenta que o próximo ano será uma continuidade de 2020, com o currículo reorganizado pelos professores para dar todos os conteúdos do biênio. "Então, pais, insistam nas atividades não presenciais este ano porque seus filhos estarão aprendendo e, no ano que vem, chegarão muito mais preparados", sustenta Rosa Ghidette.