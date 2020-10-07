Escolas de Aracruz não vão retomar aulas presenciais em 2020

Prefeitura de Aracruz: as escolas da rede municipal vão reabrir apenas em 2021 devido à Covid-19 Crédito: Prefeitura de Aracruz

A decisão foi comunicada pela secretária Rosa Maria Ghidette, em vídeo, depois de realizado um debate sobre o assunto pelo Conselho Municipal de Educação e também após ser feita uma consulta à comunidade escolar.

"Articulamos com o conselho, que é quem normatiza os atos da secretaria, para debater, uma vez que os conselheiros representam toda a sociedade civil. E eles foram contrários ao retorno neste ano. Fizemos também uma pesquisa com os conselhos escolares para verificar a visão deles, e ratificaram a decisão do conselho municipal: 95,1% votou favorável ao não retorno presencial", relata a secretária.

Rosa Ghidette ressalta que essa é uma decisão difícil de ser tomada porque o processo de aprendizagem dos alunos é importante e que, para muitos deles, o retorno presencial seria necessário. Contudo, a secretaria está se apoiando numa análise em que a maioria é favorável à retomada somente em 2021.

"Não tem retorno este ano de aula presencial, mas as aulas não presenciais continuarão até final de dezembro, e é muito importante que todos os alunos façam suas atividades", destaca.