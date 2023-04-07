Entenda a tradição católica de não comer carne na Sexta-feira da Paixão

Siri desfiado, ingrediente da torta capixaba, prato típico da cultura do Espírito Santo na Semana Santa Crédito: Vitor Jubini

O cardápio do almoço da Sexta-feira da Paixão no Espírito Santo tem sempre um gostinho para lá de especial, afinal, é dia de saborear a tradicional torta capixaba. Mas nos lares católicos, não só do Estado, o costume de se comer peixe nessa data tem um significado que passa longe de ser apenas um aspecto cultural. Tem o objetivo de lembrar o sacrifício de Jesus.

"É um respeito frente à paixão do Nosso Senhor", explica o coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Vitória, padre Claudio Moreira. Segundo ele, não comer carne é uma forma de penitência, que tem como referência a crucificação de Jesus que, de acordo a Bíblia, aconteceu numa sexta-feira.

Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras terá prato a R$ 8 Crédito: Vitor Jubini

Esse gesto de renúncia é, para os católicos, uma forma de aproximar os fieis de Deus, experimentando restrições de prazer. "Sentimos na carne um pouco da privação, pois o Senhor passou por privações", disse o padre Claudio.

A tradição segue viva até os dias de hoje. Como já existe há quase 2 mil anos, foi se adaptando com o tempo. Atualmente, a igreja incentiva, também, obras de caridade, principalmente para fiéis que precisam comer carne vermelha.

Qual é a origem da tradição de não comer carne na Sexta-feira da Paixão?

Por ser uma tradição muito antiga, não dá para dizer a data certa em que foi instituída. Existem relatos históricos da Igreja Católica que apontam para o Século 3°. Tertuliano, um escritor cristão que viveu entre os anos de 160 e 220 depois de Cristo, no Norte da África, falava da penitência na Quaresma, incluindo a Sexta-feira da Paixão, em seus livros "De Fuga in Persecutione" e "De Corona Militis".

Um livro mais conhecido e que pode ser encontrado em livrarias e na internet é "História Eclesiástica", de Eusébio de Cesaréia, um historiador da Igreja do Século 4°. Na obra, ele registrou a prática do jejum e da abstinência de carne durante o período que precede a Páscoa.

Há registros sobre o tema em uma das reuniões cristãs mais importantes da história: o Concílio de Niceia, realizado no ano de 325 depois de Cristo. Cerca de 1.800 bispos se reuniram na primeira tentativa de unificar as tradições cristãs. Já naquela época, o concílio recomendou a prática do jejum e da abstinência de carne durante o período da Quaresma e, consequentemente, da Sexta-feira da Paixão.

Mensagem do Papa para Quaresma

O Papa Francisco divulgou sua mensagem para a Quaresma de 2023, que também pode ser acessada no site do Vaticano . No texto, o Papa destaca a importância de escutar Jesus e servir os irmãos necessitados como "veredas" para seguirmos durante a Quaresma.

Embora o documento - este ano - não mencione explicitamente o jejum ou a penitência, Francisco fala da transformação interior e do serviço aos outros. A mensagem é um convite para que os fiéis se preparem espiritualmente para a Páscoa, buscando uma maior proximidade com Jesus e um compromisso com os mais necessitados.

O padre Claudio também destacou a importância da caridade para os católicos. "Essa penitência é uma oportunidade para que os mais abastados possam experimentar o que nossos irmãos mais pobres passam todos os dias", disse.

Não pode comer carne, mas pode comer peixe?

Para responder a essa pergunta é preciso, antes, entender como a religião diferencia os tipos de carne. Para isso, vamos recorrer à Bíblia. Na versão católica do livro, São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo de número 39, escreve: "Nem todas as carnes são iguais. Uma é a dos homens e outra a dos animais; a das aves difere da dos peixes."