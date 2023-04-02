Empreendedores lucram com ovos de Páscoa até na versão empadão

Ovo de Páscoa de empada é opção para quem prefere sabor salgado Crédito: Divulgação/Alana Marques

boom de vendas dessa época para usar a criatividade, atrair clientes e garantir uma renda extra na data considerada o "Natal dos confeiteiros". De vários sabores, inclusive salgados, mas todos com o objetivo de deixar a Páscoa mais deliciosa. Assim são os ovos produzidos por empreendedores do Espírito Santo que aproveitam ode vendas dessa época para usar a criatividade, atrair clientes e garantir uma renda extra na data considerada o "Natal dos confeiteiros".

De acordo com o Sebrae-ES , atualmente há 654 microempreendedores individuais (MEI) formalizados no segmento de comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes e de fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates.

Para a analista de relacionamento da instituição Andrea Gama, o segredo para ter sucesso nas vendas de produtos de Páscoa durante essa época do ano é ter planejamento.

“Planejar corresponde muito ao sucesso do seu empreendimento. O empreendedor precisa saber para qual cliente ele quer oferecer aquele produto, qual classe pertence, quais serão os diferenciais para se destacar no mercado, como você vai apresentar os produtos, entre outros detalhes”, disse.

Segundo Andrea, em tempos de popularização da internet, é fundamental marcar presença nas redes sociais.

"A pessoa tem que apresentar os seus produtos no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Google Negócios. O cliente tem que ter todas as facilidades para encontrar o empreendedor e tirar as dúvidas sobre os possíveis pedidos" Andrea Gama - Analista de Relacionamento do Sebrae-ES

O planejamento também vai permitir que o empreendedor defina metas de vendas com o objetivo de ter lucro, segundo a analista.

“Estabelecer o preço é essencial e, para isso, precisa avaliar todos os custos, como a mão de obra, energia, gás, embalagens, entre outros. A partir disso, é preciso analisar a viabilidade das vendas, procurar os melhores fornecedores. Nem sempre a estratégia de menor preço é a melhor, porque as vendas podem não ser rentáveis para o empreendedor”, disse.

Primeiras vendas

Ovo de Páscoa: divulgação nas redes sociais e planejamento ajudam nas vendas Crédito: Reprodução/Sloane Souza

Pela primeira vez, a administradora Sloane Souza, de 39 anos, se arriscou a vender os tradicionais ovos de colher. Isso porque, há pouco mais de um ano, ela começou a empreender na área de confeitaria e fazer bolos por encomendas.

"Tomei coragem para fazer os ovos de Páscoa. Como trabalho com bolo e com chocolate, vi uma oportunidade. Uma amiga também me falou sobre os ovos de Páscoa com casca de brownie, que podia ser um diferencial. Comecei a pesquisar, fazer cursos, testar e vi que nem todo chocolate você precisa temperar… Tomei coragem para aceitar encomendas" Sloane Souza - Administradora e empreendedora

Empreendedora Sloane Souza venderá ovos de colher pela primeira vez na Páscoa 2023 Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com a administradora, a meta inicial era vender pelo menos 10 ovos de colher, mas o número já é quase o dobro do predeterminado, e a expectativa é ter ainda mais pedidos com a proximidade da data.

“Ano que vem vou me programar melhor, porque as embalagens, por exemplo, estou comprando agora”, disse.

Ovos salgados

Ovo de Páscoa de coxinha de frango com catupiry Crédito: Divulgação/Alana Marques

Na contramão dos apaixonados por chocolates, a empreendedora Alana Marques decidiu inovar e começou a produzir ovos de Páscoa salgados, no sabor coxinha de frango catupiry e empada em 2020.

"Eu trabalhava apenas com ovos de chocolate, porém surgiu a vontade de fazer algo novo, pois havia clientes que falavam que não gostavam de doce. Assim, surgiu a ideia de juntar duas paixões, a coxinha e o ovo de Páscoa; e para ter variedade, fiz na versão empada tamém. Os meus clientes amaram as duas opções, e a novidade atraiu vários novos clientes", disse a empreendedora.



De acordo com ela, a expectativa é vender mais de 100 ovos, entre doces e salgados, neste ano.

"Esta época é ótima para ganhar um dinheiro extra, principalmente quando investimos em novidades para agradar o público." Alana Marques - Professora e empreendedora

Mais de 300 ovos

Confeiteira Gabrielle Valter tem a expectativa de vender mais de 300 ovos de Páscoa Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A confeiteira Gabrielle Valter começou a vender os tradicionais ovos de colher em 2015, quando fez cerca de 40 unidades sob encomenda. Na época, a empreendedora ainda não tinha um atelier para a produção dos produtos.

"Resolvi fazer ovos de colher para ver como era. Como o quarto da minha casa era o único cômodo que tinha ar-condicionado, eu fazia as cascas, embalava e deixava eles lá" Gabrielle Valter - Confeiteira

A iniciativa no estilo "se vira nos 30" deu certo. Segundo Gabrielle, no ano seguinte, antes mesmo de ela anunciar que faria os ovos novamente, as pessoas perguntavam sobre os sabores do cardápio, entre outros detalhes.

“Eu vi que a produção precisava ser maior e que era uma oportunidade de eu fazer o meu 13º salário com as vendas dos ovos de chocolate na Páscoa. Investi em um espaço para produção, ampliei os sabores, inclui outros produtos para vendas, como coelhinhos de chocolates, kits menores, e as coisas foram acontecendo. Hoje, a média de vendas é de, no mínimo, 300 ovos de colher”, disse.

Segundo a confeiteira, apesar dos seus produtos terem diferenciais importantes, como o equilíbrio do doce, a qualidade do chocolate e a variedade de sabores, outro ponto fundamental foi estudar sobre planejamento e gestão financeira.

"Eu estou sempre estudando, com cursos on-lines gratuitos, para gerenciar o meu negócio da melhor forma. Não adianta fazer um produto de qualidade e não ter noção de gestão, de preços, de planejamento" Gabrielle Valter - Confeiteira

A confeiteira disse ainda que o planejamento foi fundamental para ela perceber a necessidade de incluir outros produtos no cardápio e atingir mais públicos.

“Como o ovo de colher é um produto que tem um valor maior, muitas pessoas procuravam lembrancinhas. Algo mais simples, com valor menor... Eu pensei: 'Ah, se faço ovos grandes, por que não fazer ovos menores?’. Daí eu montei os kits, no qual o cliente tem um ovo menor, mas escolhe mais sabores”, disse.