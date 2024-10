Assassinados

Em velório, Casagrande lamenta morte de pais de primeira-dama em Cachoeiro

Governador esteve no sepultamento de Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, de 80, pais de Keila Vetoraci, mortos a facadas

3 min de leitura min de leitura

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), participou nesta quarta-feira (9) do velório de Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, de 80, pais de Keila Vetoraci, esposa do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho.

"Numa hora dessa, o que a gente tem que fazer é estar juntos, estar ao lado, manifestar solidariedade, compaixão, dar força, fazer as orações, para poder confortar a família. Atacaram pessoas indefesas dentro da casa da pessoa, sem a possibilidade do aparato de segurança faz alguma coisa, e sem as pessoas poderem reagir. Então é uma atrocidade sem limite e o que nos cabe agora é fazer nossas orações, estar ao lado da família e dos amigos, numa hora de tanta dificuldade como essa", disse o governador.

Cacilda Duarte e Luiz Duarte, foram assassinados a facadas em Cachoeiro de Itapemirim. (Arquivo da família)

Sobre a prisão dos suspeitos, o governador disse que as forças de segurança responderam rápido ante o crime.

"Demos uma resposta rápida, infelizmente resposta rápida não ressuscita ninguém. Crimes como esse são difíceis de impedir, mas que possamos prevenir alguns tipos de crime e punir quem praticar qualquer crime. Nossas forças de segurança têm dado um exemplo claro no combate a esse tipo de criminalidade", frisou.

Os corpos das vítimas foram sepultados no Cemitério Municipal no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no meio da tarde desta quarta-feira (9), em cerimônia aberta ao público.

Corpos foram sepultados nesta quarta-feira , em Cachoeiro(9). (Matheus Passos)

Relembre o crime

O duplo homicídio ocorreu por volta de 11h30 de terça-feira (8) no hotel onde o casal morava e também gerenciava o estabelecimento, no bairro Baiminas. Luiz e Cacilda foram encontrados mortos no primeiro andar do imóvel; já os animais encontrados sem vida, no segundo pavimento.

Os suspeitos do crime, identificados como Adriana de Souza Santos, de 36 anos, e Valmir Santana Ribeiro, de 38, foram presos logo após o duplo homicídio.

Valmir Santana Ribeiro e Adriana de Souza Santos: casal suspeito de matar pais de primeira-dama foi detido em Cachoeiro. (Leitor A Gazeta)

O delegado Felipe Vivas, titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, deu detalhes do crime.

"Um familiar acionou a polícia ao chegar em casa e encontrar vestígios de sangue. Também verificaram que o carro da vítima não estava no local. Paralelamente, foi disparado um alarme em busca do veículo. Ao mesmo tempo, a Guarda Municipal avistou o suspeito com o carro, ele estava com dificuldade de manobrar e pediu ajuda a populares para colocar o veículo na calçada. Nesse momento, a Guarda fez a abordagem”, disse.

“Os suspeitos possivelmente são usuários de drogas. O crime de furto não pode ser banalizado, pois basta o emprego de violência com resultado morte para se transformar em latrocínio, como neste caso, que teve requintes de crueldade e banalização da vida humana. Além das vítimas, mataram dois animais que estavam no imóvel. A suspeita é de latrocínio. Os suspeitos disseram que vieram se hospedar, mas ainda não temos detalhes para entender melhor a situação. A casa está toda revirada e com vestígios de sangue", detalhou o delegado Filipe Vivas.

Prisão por tempo indeterminado

A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de Adriana de Souza Santos, de 36 anos, e Valmir Santana Ribeiro, de 38, suspeitos da morte de Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, de 80, pais de Keila Vetoraci, esposa do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho.

A decisão foi tomada em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (9), um dia após o crime que chocou o Espírito Santo.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta