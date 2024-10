"Bárbaro e irreparável", diz juíza ao manter suspeitos de duplo homicídio presos em Cachoeiro

Na audiência de custódia, Priscilla Bazzarella de Oliveira citou os termos para definir o crime e converteu a prisão em flagrante para preventiva

A decisão foi tomada em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (9), um dia após o crime que chocou o Espírito Santo. Cacilda e Luiz foram mortos a facadas no hotel deles, no bairro Baiminas, em Cachoeiro, por volta das 11h30 da terça-feira (8). Os suspeitos foram autuados por latrocínio e crime ambiental pela morte dos cães da família.

"Retirar a vida de uma pessoa, quiçá de duas, com o objetivo de subtrair seu patrimônio, é reconhecido como um dos crimes mais graves no ordenamento jurídico brasileiro uma vez que viola princípio fundamental do direito à vida e por motivo tão bárbaro", destaca a juíza Priscilla Bazzarella de Oliveira, no termo de audiência de custódia obtido por A Gazeta.