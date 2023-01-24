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Grande acumulado

Em poucas horas, chuva forte alaga ruas e casas em Itaguaçu e Itarana

Há previsão de ainda mais chuva para os municípios do Noroeste capixaba; ao menos cinco pessoas estão desalojadas, após terem casas tomadas pela água
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 jan 2023 às 11:49

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 11:49

Chuva atingiu os municípios de Itaguaçu e Itarana
Chuva atingiu os municípios de Itaguaçu e Itarana Crédito: Defesa Civil
O grande volume de chuva em um curto intervalo de tempo causou transtornos para moradores de Itarana e Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, no início da manhã desta terça-feira (24). Há registro de pessoas desalojadas, córrego inundado e alagamentos nas partes centrais e no interior das cidades, de acordo com a Defesa Civil dos municípios.
Em cerca de duas horas, houve um acumulado de 108 mm. A água entrou em residências de duas famílias em Itaguaçu. Ao todo, cinco pessoas precisaram foram para casa de parentes, enquanto aguardam a água baixar. O Córrego Barro Preto, no bairro Florêncio Herzog, subiu e transbordou.
Em um vídeo, uma moradora de Itaguaçu diz, chorando, que não dá mais para saber o que é rio ou casa. Já em imagens feitas na saída do município, em direção a Baixo Guandu, é possível ver uma grande quantidade de água descendo de um morro e chegando na pista onde passam veículos.
A Defesa Civil Municipal recebeu um alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), indicando que a chuva deve continuar até esta quarta-feira (25), com volume entre 60 e 70 mm por dia. As ocorrências estão sendo monitoradas pelo órgão, que está atento à previsão.
Uma preocupação em Itaguaçu era a cheia do Rio Santa Joana, que corta a região central da cidade. Imagens mostraram ele perto de transbordar, atingindo a altura de uma ponte, mas a tendência nesta quarta-feira (25) é que o nível dele diminua nas próximas horas, de acordo com a Defesa Civil. O órgão também informou que sete famílias estão fora de casa.

Itarana

Centro de Itarana ficou alagado devido ao grande volume de chuva
Centro de Itarana ficou alagado devido ao grande volume de chuva Crédito: Defesa Civil de Itarana
De maneira geral, os transtornos causados pela chuva ainda estão sendo avaliados em Itarana – onde, em algumas localidades, chegou a chover mais de 100 mm nas últimas horas, segundo a Defesa Civil local. Nesta manhã, uma equipe estava no interior do município, atendendo um chamado.
No Centro da cidade, onde uma obra de drenagem ainda não foi concluída, há registro de alagamento. De acordo com a Prefeitura de Itarana, os bueiros não deram conta do grande volume de chuva desta terça-feira (24).

Atualização

25/01/2023 - 10:57
Nesta quarta-feira (25), a Defesa Civil de Itaguaçu informou que sete famílias estão fora de casa e explicou situação do Rio Santa Joana, que corta a cidade. O texto foi atualizado.

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