Filho de vereador vai comandar associação de moradores de Jardim Camburi

Tercelino Leite, o Tetê, é o novo presidente da Acajac; eleição teve quatro chapas concorrendo e contou com 2.698 moradores

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 25 de maio de 2025 às 20:33

Bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Chapa 2, liderada por Tercelino Leite, foi eleita neste domingo (25) para comandar a Associação Comunitária de Jardim Camburi (Acajac), bairro mais populoso de Vitória, pelos próximos três anos. Tetê, como é conhecido, é bacharel em Direito e bombeiro militar. Ele terá como vice o músico e pós-graduado em Gestão Pública Alexandre Testinha.>

Filho do vereador Maurício Leite (PRD), Tercelino contou com o apoio na campanha, além do pai, de outras lideranças políticas da Capital, como os deputados estaduais Denninho Silva (União) e Bispo Alves (Republicanos) e do próprio prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), de acordo com material de divulgação em suas redes sociais. >

A eleição foi realizada das 9h às 17h, na Escola Municipal Elzira Vivácqua dos Santos. Ao todo, 2.698 moradores compareceram às urnas, e a Chapa 2 venceu com 1.184 votos — 43,9% dos votos válidos. A posse da nova diretoria está marcada para o dia 29 de maio.>

"A prioridade da nossa gestão são os moradores de Jardim Camburi. As grandes demandas que vão vir para o bairro, independente se for do governo estadual ou municipal, nós temos que levar para os moradores da forma como deve ser feita, e os moradores vão ter participação. A associação é deles", disse Tetê, após o resultado da eleição. >

Veja como foram distribuídos os votos:>

Chapa 2 – 1.184 votos

Presidente: Tercelino Leite (Tetê)



Vice-presidente: Alexandre Testinha >

Chapa 4 – 956 votos

Presidente: Enock Sampaio

Vice-presidente: Caio Aurélio >

Chapa 1 – 383 votos

Presidente: Arlete Pereira (atual presidente)

Vice-presidente: Priscila Manso >

Chapa 3 – 175 votos

Presidente: Jomas Barbosa

Vice-presidente: Priscila Novaes >

Bairro mais populoso do ES

A eleição reflete o peso político de Jardim Camburi, bairro com 48.286 moradores, segundo o Censo 2022 do IBGE. Se fosse um município capixaba, Jardim Camburi ocuparia a 13ª posição em população, à frente de 66 dos 78 municípios do Estado. >

Além de ser um polo residencial, comercial e cultural da capital Vitória, Jardim Camburi é um território muito visado por lideranças políticas, justamente por seu tamanho e pela força de sua organização comunitária. Já foi celeiro de nomes como o do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), atualmente em seu segundo mandato. Antes, foi vereador de Vitória por três legislaturas e secretário na gestão de Luciano Rezende na prefeitura. >

A chapa apoioada por Gandini era a de Enock Sampaio, ex-presidente da Acajac. A Chapa 4 ainda contou com suporte dos deputados Capitão Assumção (PL) e Mazinho dos Anjos (PSDB) e dos secretários estaduais Felipe Rigoni (União), do Meio ambiente, e Tyago Hoffmann (PSB), da Saúde.>

Já para a chapa 3, alguns nomes que ajudaram a pedir votos foram os dos deputados estaduais Wellington Callegari e Danilo Bahiense e do vereador Darcio Bracarense, todos do PL. >

A atual presidente, Arlete Pereira, que é militante do PT, contou com suporte de lideranças políticas à esquerda do espectro político, entre elas a deputada federal Jack Rocha (PT), os deputados estaduais Iriny Lopes (PT), João Coser (PT) e Camila Valadão (Psol), e os vereadores Karla Coser (PT), Professor Jocelino (PT) e Ana Paula (Psol). >

Professora, mestre em Educação e ligada a causas populares, Arlete assumiu a associação com a saída do ex-presidente Bruno Malias, que deixou a Acajac para assumir o cargo de vereador em Vitória pelo PSB. À frente da associação, Arlete iniciou uma forte companha contra a construção do mergulhão de Camburi. Foi, inclusive, tema de sua campanha. >

Mergulhão de Camburi

A nova diretoria chega ao comando da associação em meio a um cenário de embates sobre o Mergulhão de Camburi entre a gestão municipal e parte da comunidade, que critica a condução do projeto por falta de diálogo e impactos no trânsito local. Com Tetê no comando, a expectativa é que a Acajac adote uma postura mais conciliadora ou até mesmo favorável às obras. >

"O Mergulhão, na verdade, já tá em fase de construção, né? Nós apoiamos e vamos ver como a obra vai ficar. E agora não tem mais jeito. Ele vai fazer, vai ser feito. Então, sou favorável", afirma Tercelino. >

Sobre a insatisfação de parte dos moradores, o novo presidente da Acajac afirma que "ela não é muito concreta". "Foram feitas algumas pesquisas e não ficou uma margem muito distante (entre moradores favoráveis e contrários à obra). Tem muito morador que é favorável ao Mergulhão. Então, eu não posso ser contra", diz. >

