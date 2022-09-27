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Tal pai, tal filho

“Ele sempre quis um menino”: nasce filho de piloto capixaba que morreu em rali no Nordeste

Bebê ganhou o nome do pai, o piloto Daniel Santos, natural de Nova Venécia, que morreu após um infarto durante uma prova em janeiro deste ano. Ele não teve a chance de saber que a esposa estava grávida do quarto filho

Viviane Maciel

Repórter

Publicado em

27 set 2022 às 17:37
Nasce filho de piloto do ES morto em rali no Nordeste
Daniel morreu durante uma prova de rali em janeiro deste ano e não teve a chance de saber que a esposa estava grávida do quarto filho Crédito: Redes Sociais
O pequeno Daniel chegou ao mundo para trazer alegria a uma família capixaba marcada pela dor de uma perda irreparável. O bebê nasceu na última quarta-feira (21), e ganhou o nome do pai, o piloto Daniel Santos, de 36 anos, que era de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, e que morreu de infarto em um rali entre o Ceará e o Piauí em janeiro deste ano, antes de saber que a esposa, Aline Natale, estava grávida.
"Ele sempre quis ter um menino, era o sonho dele. [...] Eu estou vivendo um misto de sentimentos. Ele chegou para ressignificar a triste perda que foi a morte do pai dele"
Aline Natale - Viúva de Daniel
Daniel Santos Natale Filho é o caçula e o único menino dos quatro filhos do casal. Aline contou que dar ao bebê o nome do pai foi uma forma de homenagear o marido, que não teve a chance de conhecer o filho. “Foi uma homenagem. Desde que descobri a gravidez eu disse que se fosse menino ele teria o nome do pai”, disse.
Nasce filho de piloto do ES morto em rali no Nordeste
O pequeno Daniel recebeu o nome do pai, que morreu em janeiro deste ano em um rali no Nordeste do Brasil Crédito: Redes sociais
A gravidez só foi descoberta após a morte do marido. A viúva relata que foram meses difíceis. Além do luto, ela não pode contar com o apoio e carinho do companheiro durante a gestação.
"Foi um período bem difícil, pois eu não tive o apoio dele como nas outras (gravidezes). Um misto de sentimentos, alegria, e tristeza por ter que fazer tudo sozinha, sem a presença dele. Mas tive apoio da minha família."
Aline Natale - Viúva de Daniel
O pequeno Daniel também trouxe um sorriso para o rosto das irmãs. Maria Clara, de 11 anos, Mariana, de 8 anos, e Maria Elisa, de 5 anos, já foram conhecer o irmãozinho. “Elas ficaram encantadas”, afirma a mamãe.
Maria Clara, de 11 anos, Mariana, de 8 anos, e Maria Elisa, de 5 anos, já foram conhecer o irmãozinho
Maria Clara, de 11 anos, Mariana, de 8 anos, e Maria Elisa, de 5 anos, respectivamente, já pegaram o irmãozinho no colo Crédito: Redes sociais

DESCOBERTA DA GRAVIDEZ

Aline conversou com a reportagem de A Gazeta quando descobriu a gravidez, poucas semanas após a morte de Daniel. “Descobri logo após o velório do Daniel. Estávamos tentando engravidar há uns quatro meses. Queríamos fazer a última tentativa de ter um menino”, disse na ocasião.
O anúncio foi feito em uma publicação nas redes sociais: "Éramos cinco e vamos continuar sendo cinco. Você se foi antes de saber que dentro de mim, havia um pedacinho de você”, contou Aline.
Viúva de piloto do ES que morreu em rali no Nordeste descobre gravidez Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Aline viajou com Daniel para a competição de rali no Nordeste. Ela contou que, no caminho, chegou a comentar com o marido que desconfiava que poderia estar grávida. “Ele ficou todo esperançoso e disse: 'Será que foi desta vez?’”.
Apesar de, na ocasião, eles ainda não terem certeza da gestação, Aline ouviu uma conversa entre o marido e a irmã dela, que tem um filho recém-nascido. Daniel disse que a família podia se preparar para a chegada do “menino dele”.

RELEMBRE O CASO

piloto Daniel Santos desapareceu no dia 26 de janeiro deste ano, quando participava de uma competição de moto entre o Ceará e o Piauí — percurso com duração prevista de seis a dez horas. As buscas foram iniciadas pela equipe do evento por volta das 23 horas do mesmo dia, quando o piloto não voltou ao local da chegada.
Ele foi encontrado morto no dia seguinte, em Ubatuba, na localidade de Granja, no interior do Ceará. O corpo foi localizado ao lado da moto que estava em pé, com o capacete ao lado. Um laudo concluiu que o piloto capixaba morreu por conta de um infarto agudo do coração.

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