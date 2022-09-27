“Ele sempre quis um menino”: nasce filho de piloto capixaba que morreu em rali no Nordeste

O pequeno Daniel chegou ao mundo para trazer alegria a uma família capixaba marcada pela dor de uma perda irreparável. O bebê nasceu na última quarta-feira (21), e ganhou o nome do pai, o piloto Daniel Santos, de 36 anos, que era de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, e que morreu de infarto em um rali entre o Ceará e o Piauí em janeiro deste ano, antes de saber que a esposa, Aline Natale, estava grávida.
"Ele sempre quis ter um menino, era o sonho dele. [...] Eu estou vivendo um misto de sentimentos. Ele chegou para ressignificar a triste perda que foi a morte do pai dele"
Daniel Santos Natale Filho é o caçula e o único menino dos quatro filhos do casal. Aline contou que dar ao bebê o nome do pai foi uma forma de homenagear o marido, que não teve a chance de conhecer o filho. “Foi uma homenagem. Desde que descobri a gravidez eu disse que se fosse menino ele teria o nome do pai”, disse.
A gravidez só foi descoberta após a morte do marido. A viúva relata que foram meses difíceis. Além do luto, ela não pode contar com o apoio e carinho do companheiro durante a gestação.
"Foi um período bem difícil, pois eu não tive o apoio dele como nas outras (gravidezes). Um misto de sentimentos, alegria, e tristeza por ter que fazer tudo sozinha, sem a presença dele. Mas tive apoio da minha família."
O pequeno Daniel também trouxe um sorriso para o rosto das irmãs. Maria Clara, de 11 anos, Mariana, de 8 anos, e Maria Elisa, de 5 anos, já foram conhecer o irmãozinho. “Elas ficaram encantadas”, afirma a mamãe.
DESCOBERTA DA GRAVIDEZ
Aline conversou com a reportagem de A Gazeta quando descobriu a gravidez, poucas semanas após a morte de Daniel. “Descobri logo após o velório do Daniel. Estávamos tentando engravidar há uns quatro meses. Queríamos fazer a última tentativa de ter um menino”, disse na ocasião.
O anúncio foi feito em uma publicação nas redes sociais: "Éramos cinco e vamos continuar sendo cinco. Você se foi antes de saber que dentro de mim, havia um pedacinho de você”, contou Aline.
Aline viajou com Daniel para a competição de rali no Nordeste. Ela contou que, no caminho, chegou a comentar com o marido que desconfiava que poderia estar grávida. “Ele ficou todo esperançoso e disse: 'Será que foi desta vez?’”.
Apesar de, na ocasião, eles ainda não terem certeza da gestação, Aline ouviu uma conversa entre o marido e a irmã dela, que tem um filho recém-nascido. Daniel disse que a família podia se preparar para a chegada do “menino dele”.
RELEMBRE O CASO
O piloto Daniel Santos desapareceu no dia 26 de janeiro deste ano, quando participava de uma competição de moto entre o Ceará e o Piauí — percurso com duração prevista de seis a dez horas. As buscas foram iniciadas pela equipe do evento por volta das 23 horas do mesmo dia, quando o piloto não voltou ao local da chegada.
Ele foi encontrado morto no dia seguinte, em Ubatuba, na localidade de Granja, no interior do Ceará. O corpo foi localizado ao lado da moto que estava em pé, com o capacete ao lado. Um laudo concluiu que o piloto capixaba morreu por conta de um infarto agudo do coração.