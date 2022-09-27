“Ele sempre quis um menino”: nasce filho de piloto capixaba que morreu em rali no Nordeste

Daniel morreu durante uma prova de rali em janeiro deste ano e não teve a chance de saber que a esposa estava grávida do quarto filho Crédito: Redes Sociais

"Ele sempre quis ter um menino, era o sonho dele. [...] Eu estou vivendo um misto de sentimentos. Ele chegou para ressignificar a triste perda que foi a morte do pai dele" Aline Natale - Viúva de Daniel

Daniel Santos Natale Filho é o caçula e o único menino dos quatro filhos do casal. Aline contou que dar ao bebê o nome do pai foi uma forma de homenagear o marido, que não teve a chance de conhecer o filho. “Foi uma homenagem. Desde que descobri a gravidez eu disse que se fosse menino ele teria o nome do pai”, disse.

O pequeno Daniel recebeu o nome do pai, que morreu em janeiro deste ano em um rali no Nordeste do Brasil Crédito: Redes sociais

A gravidez só foi descoberta após a morte do marido. A viúva relata que foram meses difíceis. Além do luto, ela não pode contar com o apoio e carinho do companheiro durante a gestação.

"Foi um período bem difícil, pois eu não tive o apoio dele como nas outras (gravidezes). Um misto de sentimentos, alegria, e tristeza por ter que fazer tudo sozinha, sem a presença dele. Mas tive apoio da minha família." Aline Natale - Viúva de Daniel

O pequeno Daniel também trouxe um sorriso para o rosto das irmãs. Maria Clara, de 11 anos, Mariana, de 8 anos, e Maria Elisa, de 5 anos, já foram conhecer o irmãozinho. “Elas ficaram encantadas”, afirma a mamãe.

Maria Clara, de 11 anos, Mariana, de 8 anos, e Maria Elisa, de 5 anos, respectivamente, já pegaram o irmãozinho no colo Crédito: Redes sociais

DESCOBERTA DA GRAVIDEZ

Aline conversou com a reportagem de A Gazeta quando descobriu a gravidez , poucas semanas após a morte de Daniel. “Descobri logo após o velório do Daniel. Estávamos tentando engravidar há uns quatro meses. Queríamos fazer a última tentativa de ter um menino”, disse na ocasião.

O anúncio foi feito em uma publicação nas redes sociais: "Éramos cinco e vamos continuar sendo cinco. Você se foi antes de saber que dentro de mim, havia um pedacinho de você”, contou Aline.

Viúva de piloto do ES que morreu em rali no Nordeste descobre gravidez Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Aline viajou com Daniel para a competição de rali no Nordeste. Ela contou que, no caminho, chegou a comentar com o marido que desconfiava que poderia estar grávida. “Ele ficou todo esperançoso e disse: 'Será que foi desta vez?’”.

Apesar de, na ocasião, eles ainda não terem certeza da gestação, Aline ouviu uma conversa entre o marido e a irmã dela, que tem um filho recém-nascido. Daniel disse que a família podia se preparar para a chegada do “menino dele”.

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