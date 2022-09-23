Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Linhares

Desaparecimento de amigos após voo de asa-delta completa 4 anos no ES

Segundo a Polícia Civil, o caso continua em investigação. Desde o acidente, em 21 de setembro de 2018, nenhum vestígio de piloto e de empresário e dos equipamentos foram localizados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2022 às 11:01

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 11:01

Piloto Maike Estefaneli Barcelos e empresário Douglas Lana
Piloto Maike Estefaneli Barcelos e empresário Douglas Lana Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Passaram quatro anos desde o desaparecimento do empresário Douglas Siqueira Lana e do piloto Mayke Stefanelli e não houve mais indícios de aparição dos amigos. No dia 21 de setembro de 2018, os dois decolaram em uma asa-delta motorizada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, rumo a Mucuri, no Sul da Bahia, mas sumiram pouco tempo após iniciarem o voo.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou, nesta quinta-feira (21) – data que marca quatro anos do desaparecimento – que desde que os amigos desapareceram nenhum vestígio deles e dos equipamentos foi localizado. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares.
O caso, na época, gerou bastante comoção em todo o Estado e causou angústia às famílias, que, desde então, não obtiveram mais informações sobre os dois amigos.
Na ocasião, um helicóptero do Núcleo de Operações de Transportes Aéreos (Notaer), um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e também amigos e familiares de Mayke, que também são pilotos, sobrevoaram a mesma área. O Corpo de Bombeiros, o Exército e a Polícia Militar realizaram buscas por terra na região da Reserva Biológica de Sooretama e na Reserva Natural da Vale. No entanto, não foi possível encontrar os amigos.
A operação de buscas realizada pelos Bombeiros durou cerca de 30 dias, tempo acima do definido em protocolo para um caso como esse, comentou a corporação. Militares e brigadistas da reserva realizaram trabalho de varredura em centenas de quilômetros quadrados.
Todos os sinais indicavam que a asa-delta teria caído próximo a uma lagoa, local onde foi registrado o último sinal de GPS dos celulares que os dois portavam, segundo informaram os Bombeiros na época. Foi pedido o apoio da aeronáutica, com as informações dos peritos técnicos, no auxílio às buscas. Porém, não houve mais indícios de onde as vítimas estariam.

Veja Também

Suspeito de estuprar enteada durante cinco anos é preso em Linhares

Novamente carro invade passarela de pedestres em Linhares; veja vídeo

Cerca com falhas permite acesso a ruínas de ponte perigosa em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados