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Infração e perigo

Novamente carro invade passarela de pedestres em Linhares; veja vídeo

Motos e bicicletas também podem passar pela estrutura e vídeo mostram quando veículo, na faixa para motociclistas, invade área de pedestres ao se deparar com uma moto na direção contrária
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 set 2022 às 13:53

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 13:53

Novamente um carro foi flagrado passando por uma passarela destinada exclusivamente a pedestres, ciclistas e motociclistas em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O vídeo, registrado na tarde deste domingo (18), mostra o veículo na faixa de motos quando se depara com um motociclista seguindo no sentido oposto. Para evitar colisão, o condutor do automóvel invade a área de pedestres. 
Na última semana, A Gazeta noticiou um flagrante parecido, mostrando de um carro saindo da passarela que liga os bairros São José e Palmital, inaugurada no fim de agosto. Há duas semanas, houve o registro de um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta, por alta velocidade, na saída da via.
Para o técnico em segurança Marcio Mello, de 41 anos, morador do São José, esse tipo de imprudência de motoristas pode provocar acidentes, já que as condições da via não são adequadas para automóveis e passam veículos menores e até pedestres pela estrutura.
“Estamos revoltados. Essa é a palavra. Como a passarela é bem íngreme, se vem um carro e na direção contrária uma moto, pode causar um acidente. Não tem visibilidade do outro lado. Acredito que há também irregularidades na via. A distância entre os espaços para pedestres e ciclistas é muito próxima das motos e dá medo nas pessoas”, contou o técnico em segurança, que mora no bairro São José.
A Prefeitura de Linhares foi procurada pela reportagem nesta segunda-feira (19) e questionada de novo sobre o que tem sido feito para evitar ocorrências como essa e se é estudada alguma medida preventiva. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
No último dia 12, ocasião em que outro carro foi flagrado circulando pela passarela, a Prefeitura de Linhares informou que a estrutura foi projetada para receber o fluxo de pedestres, ciclistas e motociclistas para melhorar a conexão e mobilidade na região, obedecendo todos os critérios estabelecidos pelas normas brasileiras de trânsito.
Na ocasião, a administração disse ainda que a Guarda Municipal tem realizado campanhas educativas no trecho e explicou que, para fiscalizar infrações de trânsito e evitar o uso indevido da via, seria instalada câmera de videomonitoramento no local. O município solicitou à população que denuncie os casos de uso indevido do espaço por meio do telefone 153, da Guarda Civil Municipal, ou do 190, da Polícia Militar.

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