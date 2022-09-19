Novamente carro invade passarela de pedestres em Linhares; veja vídeo

Novamente um carro foi flagrado passando por uma passarela destinada exclusivamente a pedestres, ciclistas e motociclistas em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O vídeo, registrado na tarde deste domingo (18), mostra o veículo na faixa de motos quando se depara com um motociclista seguindo no sentido oposto. Para evitar colisão, o condutor do automóvel invade a área de pedestres.

Para o técnico em segurança Marcio Mello, de 41 anos, morador do São José, esse tipo de imprudência de motoristas pode provocar acidentes, já que as condições da via não são adequadas para automóveis e passam veículos menores e até pedestres pela estrutura.

“Estamos revoltados. Essa é a palavra. Como a passarela é bem íngreme, se vem um carro e na direção contrária uma moto, pode causar um acidente. Não tem visibilidade do outro lado. Acredito que há também irregularidades na via. A distância entre os espaços para pedestres e ciclistas é muito próxima das motos e dá medo nas pessoas”, contou o técnico em segurança, que mora no bairro São José.

Prefeitura de Linhares foi procurada pela reportagem nesta segunda-feira (19) e questionada de novo sobre o que tem sido feito para evitar ocorrências como essa e se é estudada alguma medida preventiva. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

No último dia 12, ocasião em que outro carro foi flagrado circulando pela passarela, a Prefeitura de Linhares informou que a estrutura foi projetada para receber o fluxo de pedestres, ciclistas e motociclistas para melhorar a conexão e mobilidade na região, obedecendo todos os critérios estabelecidos pelas normas brasileiras de trânsito.