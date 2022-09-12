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Em Linhares

Vídeo mostra carro em passarela só para pedestre, bicicleta e moto no ES

Via foi inaugurada há pouco mais de duas semanas para interligar os bairros São José e Palmital
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 set 2022 às 12:47

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 12:47

Uma câmera de videomonitoramento flagrou um carro em uma passarela que é destinada para a passagem de pedestres, bicicletas e motos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A imagem mostra o veículo saindo da via entre a noite de sábado (10) e a madrugada de domingo (11).
A passarela foi inaugurada há pouco mais de duas semanas e serve como uma ligação entre os bairros São José e Palmital. O técnico de Segurança Marcio Mello, de 41 anos, reclamou que esse tipo de situação pode provocar acidentes devido à imprudência de motoristas e as condições da via, que não é adequada para automóveis.
“A gente está revoltado. Essa é a palavra. Como a ponte é bem íngreme, se vem um carro e na direção contrária uma moto, pode causar um acidente. Não tem visibilidade do outro lado. Acredito que há também irregularidades na via. A distância entre os espaços para pedestres e ciclistas é muito próxima das motos e dá medo nas pessoas”, contou o técnico, que mora no bairro São José.
Na semana passada, moradores reclamaram que motos passaram pela passarela em alta velocidade. Houve o registro de acidente entre um ciclista e um motociclista na última quarta-feira (7), na saída da ponte.
A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Linhares informou que a passarela foi projetada para receber o fluxo de pedestres, ciclistas e motociclistas, para melhorar a conexão e mobilidade da região, obedecendo todos os critérios estabelecidos pelas normas brasileiras de trânsito.
Segundo a Prefeitura de Linhares, a Guarda Municipal tem realizado campanhas educativas no trecho. Para fiscalizar infrações de trânsito e evitar o uso indevido da via, será instalada câmera de videomonitoramento no local. O município solicita à população que denuncie os casos de uso indevido do espaço por meio do telefone 153, da Guarda Civil Municipal, ou do 190, da Polícia Militar.

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