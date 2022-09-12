Vídeo mostra carro em passarela só para pedestre, bicicleta e moto no ES

Uma câmera de videomonitoramento flagrou um carro em uma passarela que é destinada para a passagem de pedestres, bicicletas e motos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A imagem mostra o veículo saindo da via entre a noite de sábado (10) e a madrugada de domingo (11).

A passarela foi inaugurada há pouco mais de duas semanas e serve como uma ligação entre os bairros São José e Palmital. O técnico de Segurança Marcio Mello, de 41 anos, reclamou que esse tipo de situação pode provocar acidentes devido à imprudência de motoristas e as condições da via, que não é adequada para automóveis.

“A gente está revoltado. Essa é a palavra. Como a ponte é bem íngreme, se vem um carro e na direção contrária uma moto, pode causar um acidente. Não tem visibilidade do outro lado. Acredito que há também irregularidades na via. A distância entre os espaços para pedestres e ciclistas é muito próxima das motos e dá medo nas pessoas”, contou o técnico, que mora no bairro São José.

Na semana passada, moradores reclamaram que motos passaram pela passarela em alta velocidade. Houve o registro de acidente entre um ciclista e um motociclista na última quarta-feira (7), na saída da ponte.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Linhares informou que a passarela foi projetada para receber o fluxo de pedestres, ciclistas e motociclistas, para melhorar a conexão e mobilidade da região, obedecendo todos os critérios estabelecidos pelas normas brasileiras de trânsito.