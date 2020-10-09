Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aulas presenciais

Educação: Justiça barra volta de quem mora com grupo de risco

A liminar, publicada na última quinta-feira (8), dá o mesmo direito aos trabalhadores da educação que moram com pessoas que estão no grupo de risco. Porém, a Procuradoria-Geral do Estado afirma que já recorreu da decisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 14:09

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 14:09

aula -aluno - ensino - distancia - escola - curso
Alunos em sala de aula Crédito: Freepik
O Tribunal Regional do Trabalho decidiu barrar o retorno presencial de profissionais de educação  que  moram com pessoas que são do grupo de risco para contrair o novo coronavírus. A liminar, publicada na última quinta-feira (8), aconteceu após pedido do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado do Espírito Santo (SindEducaçãoES). Porém, a Procuradoria-Geral do Estado afirma que já recorreu da decisão.
A decisão por liminar foi proferida pela Juíza Valéria Lemos Fernandes Assad, da 11ª Vara do Trabalho de Vitória, do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. No texto, a magistrada considerou o crescimento da taxa de transmissão do novo coronavírus no Estado e o grande risco que a Covid-19 representa às pessoas classificadas como grupo de risco.
"Concedo parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado do Espírito Santo, para desobrigar do trabalho presencial os trabalhadores que pertençam a grupo de risco, bem como aqueles que coabitem com pessoas pertencentes a grupo de risco. Atestados médicos e/ou outros documentos comprobatórios dessas condições poderão ser enviados aos estabelecimentos de ensino por via eletrônica".
Atualmente, o Plano de Retomada das Aulas Presenciais para a Educação Básica nas escolas da Rede Estadual prevê que alunos e professores do grupo de risco podem permanecer em atividades remotas, fora do ambiente escolar. Na classificação da Secretaria de Estado de Educação (Sedu), além de idosos e pessoas com comorbidades, são consideradas como grupo de risco crianças menores de 5 anos. O plano, porém, não inclui os profissionais que moram com pessoas que estão no grupo de risco.
A base para a liberação parcial da tutela de urgência, foi o art. 21 da Portaria conjunta SEDU/SESA nº 01-R, de 08 de agosto de 2020, que estabelece medidas administrativas e de segurança sanitária a serem tomadas pelos gestores das instituições de ensino no retorno às aulas presenciais, e dá outras providências, prevê expressamente que as instituições de ensino devem assegurar medidas especiais de trabalho para trabalhadores pertencentes aos grupos de risco.

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO RECORREU DECISÃO

Para o SindEducaçãoES, a aula remota é a única forma viável para evitar o contágio a Covid-19. O Sindicato destacou, em nota oficial, que o governo estaria dando "tratamento desigual" aos trabalhadores da educação por permitir que famílias e alunos  possam escolher se vão estudar de forma presencial, enquanto os trabalhadores não teriam essa escolha. 
"As aulas remotas estão se desenvolvendo há seis meses e a alteração de remota para presencial levará para as ruas crianças, adolescentes e jovens, colocando em risco famílias, em especial idosos, que não saíram durante esse período.  A taxa de transmissão voltou a subir. Não procede a informação de que adolescentes e jovens não sofrem com a Covid-19", afirmou a nota. 
A Procuradoria-Geral do Estado já recorreu da liminar obtida pelo SindEducação. Em breve nota, o PGE informou que agora "aguarda nova decisão do juízo.

SINDIUPES TAMBÉM ENTRA NA JUSTIÇA

Procurado, Gean Carlos Nunes de Jesus, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), afirmou que os profissionais da educação estão muito preocupados com o retorno das aulas presenciais. Para ele, a decisão da justiça é um avanço para a categoria. Nesta semana, o Sindiupes também entrou na justiça para tentar evitar a volta dos profissionais nas escolas. 
"A pandemia ainda não passou, o número de contágio está aumentando e isso nos deixa apreensivos. Sabemos que precisamos  garantir empregos e qualidade de educação. Por isso, na última quarta-feira (7), o Sindiupes também entrou na justiça, através da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, pedindo o não retorno das atividades presenciais na rede pública. O Governo abriu tudo, houve uma naturalização dos mortos e doentes, mas a gente não acha isso normal, tendo em vista que o vírus ainda está circulando", afirmou.

Veja Também

Mapa: veja os municípios do ES que não retomarão aulas presenciais em 2020

Escolas particulares do ES retomam aulas com número reduzido de alunos

ES pode contratar professores para substituir os que têm comorbidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados