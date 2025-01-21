Dono de lancha e marinheiro são indiciados por explosão que matou capixabas

A Polícia Civil do Rio concluiu no inquérito divulgado nesta terça-feira (21) que o acidente foi causado pela "substituição da tampa do tanque e por excesso de combustível no momento do abastecimento". Os indiciados vão responder por dois homicídios culposos (quando não há intenção de matar), cinco lesões corporais, incêndio e atendado à segurança marítima. Os nomes deles não foram divulgados.

A Delegacia de Polícia de Cabo Frio apurou também que a embarcação não tinha seguro. No mês seguinte ao acidente, a Justiça acolheu o pedido para congelar os bens dos homens apontados como responsáveis pelo acidente. O objetivo, naquela época, era garantir o valor das indenizações e evitar que os investigados transferissem os bens para terceiros. Além do congelamento dos bens, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 450 mil em contas.