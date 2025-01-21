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Tragédia em Cabo Frio

Dono de lancha e marinheiro são indiciados por explosão que matou capixabas

Na embarcação estavam 10 turistas de Vitória, no Espírito Santo, além do marinheiro; acidente aconteceu nas proximidades da Ilha do Japonês, no Rio de Janeiro
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

21 jan 2025 às 13:05

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 13:05

O dono da lancha que explodiu em Cabo Frio em junho de 2024 e o marinheiro da embarcação foram indiciados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelas mortes de dois turistas do Espírito Santo. Onze pessoas estavam no passeio: além do marinheiro, dez turistas de Vitória. A explosão causou a morte de Davi Freire Zerbone, de 4 anos, e Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, e feriu outras pessoas que precisaram ficar hospitalizadas. 
A Polícia Civil do Rio concluiu no inquérito divulgado nesta terça-feira (21) que o acidente foi causado pela "substituição da tampa do tanque e por excesso de combustível no momento do abastecimento". Os indiciados vão responder por dois homicídios culposos (quando não há intenção de matar), cinco lesões corporais, incêndio e atendado à segurança marítima. Os nomes deles não foram divulgados. 
A Delegacia de Polícia de Cabo Frio apurou também que a embarcação não tinha seguro. No mês seguinte ao acidente, a Justiça acolheu o pedido para congelar os bens dos homens apontados como responsáveis pelo acidente. O objetivo, naquela época, era garantir o valor das indenizações e evitar que os investigados transferissem os bens para terceiros. Além do congelamento dos bens, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 450 mil em contas.
A conclusão da investigação policial foi encaminhada à Justiça.

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