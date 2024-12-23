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Barro Vermelho

Sem saber pilotar, jovem tenta furtar lancha e acaba preso em Vitória

Proprietários do veículo acionaram a polícia após descobrirem, pelas câmeras de segurança, que a embarcação havia sumido do píer particular

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 12:25

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 dez 2024 às 12:25
Um jovem de 19 anos acabou preso após tentar furtar uma lancha de um píer privado no bairro Barro Vermelho, em Vitória, na madrugada de domingo (22). O plano era levar a embarcação embora, entretanto, ele não sabia pilotar e não conseguiu dar a partida.
Os proprietários da lancha acionaram a polícia após descobrirem, pelas câmeras de segurança, que o veículo tinha sumido do píer. Ao fazer buscas, policiais militares identificaram a embarcação à deriva, próximo a uma marina, onde uma pessoa se ofereceu para averiguar a situação a bordo de uma moto aquática. O suspeito foi encontrado deitado dentro da lancha, com vários objetos revirados ao redor.
Ele confessou que havia pulado o muro de acesso ao píer privado junto a outro indivíduo, e que os dois soltaram as cordas que ancoravam o veículo, tentando pilotá-lo em seguida, mas sem sucesso. A dupla acabou brigando e o outro suspeito fugiu. O jovem foi detido e levado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, sendo autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O nome dele não foi divulgado.

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