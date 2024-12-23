Sem saber pilotar, jovem tenta furtar lancha e acaba preso em Vitória

Um jovem de 19 anos acabou preso após tentar furtar uma lancha de um píer privado no bairro Barro Vermelho, em Vitória, na madrugada de domingo (22). O plano era levar a embarcação embora, entretanto, ele não sabia pilotar e não conseguiu dar a partida.
Os proprietários da lancha acionaram a polícia após descobrirem, pelas câmeras de segurança, que o veículo tinha sumido do píer. Ao fazer buscas, policiais militares identificaram a embarcação à deriva, próximo a uma marina, onde uma pessoa se ofereceu para averiguar a situação a bordo de uma moto aquática. O suspeito foi encontrado deitado dentro da lancha, com vários objetos revirados ao redor.
Ele confessou que havia pulado o muro de acesso ao píer privado junto a outro indivíduo, e que os dois soltaram as cordas que ancoravam o veículo, tentando pilotá-lo em seguida, mas sem sucesso. A dupla acabou brigando e o outro suspeito fugiu. O jovem foi detido e levado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, sendo autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O nome dele não foi divulgado.