Confusão na orla da praia termina em duas mortes em Piúma

Durante uma investigação conjunta, as polícias Civil e Militar apuraram que os assassinatos estavam relacionados. Um homem em situação de rua, identificado como Gabriel, foi encontrado em uma casa abandonada usada como ponto de consumo de drogas. Ele foi encaminhado à delegacia e apontado como autor de um dos homicídios.

Em depoimento, ele contou que a vítima do primeiro assassinato se chamava Evandro, com o qual mantinha relação de amizade. Ele havia encontrado o amigo morto, com um homem não identificado sobre a barriga aberta. Gabriel questionou a motivação do crime e golpeou o suspeito três vezes na cabeça, com um pedaço de madeira. O homem morreu na hora.