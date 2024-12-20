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Durante a madrugada

Confusão na orla da praia termina em duas mortes em Piúma

Inicialmente, um corpo foi encontrado com a barriga aberta e vísceras arrancadas; o outro foi encontrado próximo ao local

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 18:45

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

20 dez 2024 às 18:45
Uma confusão terminou com duas mortes no bairro Monte Aghá, em Piúma, na madrugada de sexta-feira (20). Primeiro, um corpo foi encontrado com a barriga aberta e vísceras arrancadas em área de praia. Depois, outro corpo foi encontrado a poucos metros de distância com lesões na cabeça.
Durante uma investigação conjunta, as polícias Civil e Militar apuraram que os assassinatos estavam relacionados. Um homem em situação de rua, identificado como Gabriel, foi encontrado em uma casa abandonada usada como ponto de consumo de drogas. Ele foi encaminhado à delegacia e apontado como autor de um dos homicídios.
Em depoimento, ele contou que a vítima do primeiro assassinato se chamava Evandro, com o qual mantinha relação de amizade. Ele havia encontrado o amigo morto, com um homem não identificado sobre a barriga aberta. Gabriel questionou a motivação do crime e golpeou o suspeito três vezes na cabeça, com um pedaço de madeira. O homem morreu na hora.
As investigações continuam e seguem em conjunto com o trabalho da PCES e PMES, que optaram por reforçar o policiamento na orla de Piúma na madrugada.

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