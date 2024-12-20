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Adolescente em fuga cai de moto e acaba detido em São Gabriel da Palha

Menor desobedeceu ordem de parada da PM, tentou fugir em alta velocidade e caiu após colidir com correntes que cercavam um posto de combustível

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 12:19

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

20 dez 2024 às 12:19
Um adolescente, pilotando uma moto, chamou a atenção ao protagonizar uma fuga na noite de quinta-feira (19), em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Ele desobedeceu a uma ordem de parada da Polícia Militar e tentou escapar pelas ruas da cidade, mas acabou detido após sofrer uma queda. Imagens obtidas por A Gazeta mostram parte da ação, registrada por câmeras de segurança (veja acima).
Segundo a Polícia Militar, por volta das 23h30, policiais avistaram um jovem conduzindo uma motocicleta próximo à Praça Aurélio Bastianello, no Centro de São Gabriel da Palha. Ao perceber a viatura, o piloto mudou de direção, levantando suspeitas. Os militares deram ordem de parada, mas o motociclista desobedeceu, iniciando uma perseguição em alta velocidade pelas ruas da cidade.
Durante a perseguição, conforme a PM, o jovem colidiu com correntes que cercavam um posto de combustível, perdendo momentaneamente o equilíbrio. Apesar disso, tentou arrancar novamente, mas acabou colidindo com outras correntes no local, o que provocou sua queda definitiva. Ele foi abordado pelos policiais na altura da rua Sete de Setembro.
Os militares acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que socorreu o motociclista ao Hospital São Gabriel. No local, constatou-se que se tratava de um adolescente de 15 anos. Após o atendimento médico, ele foi encaminhado, com o proprietário da moto e sua avó, à Delegacia Regional de Nova Venécia.
Segundo a PM, o adolescente foi autuado por ato infracional equivalente ao crime de “dirigir veículo automotor em via pública sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano.” Já o proprietário do veículo, que admitiu ter emprestado a moto ao menor, foi autuado por “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.”
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil comunicou que o dono da moto conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, assinou um termo circunstanciado (TC) por permitir direção de veículo automotor a pessoa não habilitada "e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo".
Já o adolescente de 15 anos, "assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de dirigir sem habilitação, gerar perigo de dano e por desobedecer ordem de funcionário público". A corporação acrescentou que o procedimento foi adotado, "após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família".

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