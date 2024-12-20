Abelhas atacam pessoas em acidente na Rodovia do Sol em Guarapari; vídeo

Um ataque de abelhas dificultou o resgate de três pessoas que ficaram feridas em um acidente na tarde de quinta-feira (19), na ES 060, a Rodovia do Sol. Imagens às quais a reportagem de A Gazeta teve acesso mostram pessoas tentando se aproximar do local onde um veículo capotou, próximo ao antigo pedágio, na zona rural de Guarapari, enfrentando dificuldades devido ao enxame. Por questões de segurança, a via chegou a ficar interditada.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para socorrer as vítimas e controlar a situação. Imagens registradas por uma pessoa que presenciou o ocorrido mostram militares do Corpo de Bombeiros atuando para dispersar as abelhas, e uma pessoa sendo aparentemente removida da ambulância devido ao ataque dos insetos.

A Polícia Militar informou que foi acionada para ocorrência de trânsito, e os agentes constataram que o motorista perdeu o controle do veículo, se chocou contra a estrutura de um ponto de ônibus e capotou. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu/192 e pelo resgate da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).



Abelhas atacaram pessoas na Rodovia do Sol Crédito: Leitor A Gazeta