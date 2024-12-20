"Preparamos o ES para uma era sem incentivos fiscais"

Renato Casagrande - Estamos preparando o Estado para um momento desafiador, para uma era em que não teremos mais incentivos fiscais. Essa preparação já começou há algum tempo e estamos potencializando essa organização do Estado, não só do governo, mas do setor privado e dos municípios. Há pelo menos três ou quatro caminhos para dar ao Espírito Santo sustentabilidade para o seu desenvolvimento. Um caminho é o do comércio internacional, e isso exige investimentos públicos e privados, que já estão acontecendo. É uma atividade que o capixaba tem a cultura da prática, temos bons profissionais e boas empresas. Há muitos anos, o Espírito Santo é um destaque no comércio exterior. Temos aqui as atividades portuárias crescendo, além de investimentos que buscamos fazer nas rodovias federais e estaduais, nos portos, nos aeroportos e com a renovação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Tudo isso compõe um ambiente logístico para que possamos ser porta de saída de produtos para o mundo e porta de entrada de produtos para o Brasil. Então, comércio internacional, que envolve investimentos em logística e formação profissional,é algo que estamos e vamos continuar apostando. Outra vocação do nosso Estado, que ficou por um tempo adormecida, é o turismo. É uma maneira que temos de atrair pessoas e aumentar nosso poder de consumo. É importante, pois, pode garantir atividade econômica. O turismo está relacionado à boa prestação de serviço público, ajuda na preservação dos recursos naturais porque não há turismo sem ter sustentabilidade. Estamos preparados e crescendo bem nessa área. A terceira potencialidade é nossa vocação para o setor de inovação e de novas tecnologias. Queremos ser um hub de desenvolvimento tecnológico. E aí entra o papel do Fundo Soberano, do Funcitec/MCI, das instituições de ensino públicas e privadas e das grandes empresas. Queremos ser um Estado que tenha um excelente ambiente para inovar. Essas três atividades, na minha avaliação, precisamos priorizar, para agora e para o futuro. Essas potencialidades juntas aos setores tradicionais do Espírito Santo, como o agronegócio, o setor atacadista e a indústria, são essenciais para garantir o desenvolvimento e dinamismo.