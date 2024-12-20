Confusão

Jovem tem tesoura cravada na cabeça ao separar briga de irmãs em Pancas

Namorada do adolescente contou que ela estava em uma briga com a irmã, que arremessou a tesoura quando o namorado dela foi intervir

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 09:05

Wilson Rodrigues

Homem ficou com tesoura cravada na cabeça em Pancas Crédito: Foto leitor
Um adolescente ficou com uma tesoura cravada na cabeça após intervir em uma briga entre duas irmãs, na tarde de quinta-feira (19), em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. O objeto foi arremessado pela irmã da namorada dele, no momento em que ele foi separar a briga entre as duas.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada ao ser informada de que um menor havia dado entrada no Hospital Municipal de Pancas com uma tesoura afixada no crânio. A equipe médica avaliou o ferimento como grave e decidiu transferir a vítima para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.
De acordo com a PM, o adolescente passou por uma cirurgia para a retirada da tesoura, e seu estado de saúde foi considerado estável após o procedimento.
Conforme o boletim de ocorrência, a namorada da vítima relatou aos policiais que ela e a irmã haviam se desentendido e discutido. Quando o namorado tentou intervir para separar a briga, foi atingido na cabeça por uma tesoura arremessada pela irmã dela.
A Polícia Militar informou que a suspeita foi apreendida e conduzida à Delegacia Regional de Colatina, com o acionamento do Conselho Tutelar.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que "a suspeita, conduzida à Delegacia Regional de Colatina, foi autuada por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal". A corporação acrescentou que "após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, ela foi reintegrada à família".

