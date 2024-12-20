Jovem tem tesoura cravada na cabeça ao separar briga de irmãs em Pancas

Um adolescente ficou com uma tesoura cravada na cabeça após intervir em uma briga entre duas irmãs, na tarde de quinta-feira (19), em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. O objeto foi arremessado pela irmã da namorada dele, no momento em que ele foi separar a briga entre as duas.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada ao ser informada de que um menor havia dado entrada no Hospital Municipal de Pancas com uma tesoura afixada no crânio. A equipe médica avaliou o ferimento como grave e decidiu transferir a vítima para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.
De acordo com a PM, o adolescente passou por uma cirurgia para a retirada da tesoura, e seu estado de saúde foi considerado estável após o procedimento.
Conforme o boletim de ocorrência, a namorada da vítima relatou aos policiais que ela e a irmã haviam se desentendido e discutido. Quando o namorado tentou intervir para separar a briga, foi atingido na cabeça por uma tesoura arremessada pela irmã dela.
A Polícia Militar informou que a suspeita foi apreendida e conduzida à Delegacia Regional de Colatina, com o acionamento do Conselho Tutelar.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que "a suspeita, conduzida à Delegacia Regional de Colatina, foi autuada por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal". A corporação acrescentou que "após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, ela foi reintegrada à família".