Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Doenças da primavera podem ser confundidas com Covid-19

Rinite, asma e alergias podem se intensificar durante a estação e deixar o sistema imunológico mais propício a infeções como a provocada pelo novo coronavírus

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 12:55
Espirro
Espirro Crédito: Divulgação
A primavera é estação das flores, dizem para nós desde a infância. Mas pra quem vive no  Espírito Santo, não é uma estação tão cheia de flores assim, mas sim de vários espirros e coriza. Os sintomas semelhantes aos de quem está infectado pelo novo coronavírus se confundem com as crises de rinites, asma e alérgicas comuns dessa  época do ano. 
A pneumologista  Kristiane Soneghet explica que esses sintomas aparecem muito devido aos  fatores externos. "Algumas pessoas são muito sensíveis aos fatores externos, como a mudança de temperatura. Apesar de não termos aqui no Estado estações do ano bem definidas, a primavera costuma ter  dias quentes e queda da temperatura à noite. Isso gera crises em pessoas que já possuem esses problemas respiratórios", detalhou a médica, que atua no Hospital Evangélico de Vila Velha.
A transição do clima dentro de um único dia torna-se um estopim para crises de asmas, rinite e até de conjuntivite. Já as alergias vem do ar mais seco e também da presença de mais pólen de flores no ar, em locais onde a primavera realmente tem essa característica de floragem de plantas. 
Os sintomas dessas crises respiratórias, porém, podem facilmente serem confundidos com os sintomas iniciais da Covid-19. "A presença de  tosse seca, obstrução nasal, coriza, e também a perda de olfato em quem tem rinite pode sim aparentar ser Covid.  Porém, quem não é assintomático, apresenta na infecção do novo coronavírus mais sintomas como febre, dor no corpo, diarreia e perda de apetite", explica a pneumologista  Dyanne Moysés Dalcomune, que trabalha na Rede Meridional.
A orientação é procurar um médico sempre que perceber algo diferentes das crises. "Quem tem esses problemas respiratório sabe lidar e deve estar atento a qualquer sintoma diferente, procurando um médico para tirar dúvidas", disse Dyanne.  

CUIDADOS

A pneumologista Kristiane Soneghet descreve a necessidade de alguns cuidados nesta  estação do ano, como evitar contato com bichos de pelúcia e animais com pelo, tapetes, além da troca frequente da roupa de cama . "Também é recomendado evitar flores nos quartos e ambientes fechados, lavar o nariz com soro e hidratar-se muito. São alertas de prevenção", pontuou. 
A médica disse que o uso de máscara também é indispensável. "Quando em crise, o paciente fica mais propenso a infecções bacterianas e viróticas, como o próprio coronavírus. Por isso é necessário a prevenção", pontua Kristiane.

Veja Também

Quem sofre de alergia está mais exposto ao coronavírus? Entenda

Mortes por síndrome respiratória grave disparam no ES após pandemia

Covid-19: ES pode chegar em novembro com menos de uma morte por dia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Receitas com milho-verde: 3 opções práticas para o café da tarde
Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, mora em Guaçuí e desapareceu após uma festa em Vila Velha
Advogado de Guaçuí desaparece após festa em Vila Velha
Imagem de destaque
O que Jorge Messias pensa sobre STF, big techs e tamanho do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados