Doenças da primavera podem ser confundidas com Covid-19

Espirro Crédito: Divulgação

A primavera é estação das flores, dizem para nós desde a infância. Mas pra quem vive no Espírito Santo, não é uma estação tão cheia de flores assim, mas sim de vários espirros e coriza. Os sintomas semelhantes aos de quem está infectado pelo novo coronavírus se confundem com as crises de rinites, asma e alérgicas comuns dessa época do ano.

A pneumologista Kristiane Soneghet explica que esses sintomas aparecem muito devido aos fatores externos. "Algumas pessoas são muito sensíveis aos fatores externos, como a mudança de temperatura. Apesar de não termos aqui no Estado estações do ano bem definidas, a primavera costuma ter dias quentes e queda da temperatura à noite. Isso gera crises em pessoas que já possuem esses problemas respiratórios", detalhou a médica, que atua no Hospital Evangélico de Vila Velha.

A transição do clima dentro de um único dia torna-se um estopim para crises de asmas, rinite e até de conjuntivite. Já as alergias vem do ar mais seco e também da presença de mais pólen de flores no ar, em locais onde a primavera realmente tem essa característica de floragem de plantas.

Os sintomas dessas crises respiratórias, porém, podem facilmente serem confundidos com os sintomas iniciais da Covid-19. "A presença de tosse seca, obstrução nasal, coriza, e também a perda de olfato em quem tem rinite pode sim aparentar ser Covid. Porém, quem não é assintomático, apresenta na infecção do novo coronavírus mais sintomas como febre, dor no corpo, diarreia e perda de apetite", explica a pneumologista Dyanne Moysés Dalcomune, que trabalha na Rede Meridional.

A orientação é procurar um médico sempre que perceber algo diferentes das crises. "Quem tem esses problemas respiratório sabe lidar e deve estar atento a qualquer sintoma diferente, procurando um médico para tirar dúvidas", disse Dyanne.

CUIDADOS

A pneumologista Kristiane Soneghet descreve a necessidade de alguns cuidados nesta estação do ano, como evitar contato com bichos de pelúcia e animais com pelo, tapetes, além da troca frequente da roupa de cama . "Também é recomendado evitar flores nos quartos e ambientes fechados, lavar o nariz com soro e hidratar-se muito. São alertas de prevenção", pontuou.