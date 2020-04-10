Quem sofre de alergia está mais exposto ao coronavírus? Entenda

Asmáticos devem se preocupar mais com o coronavírus: a asma deve ser mantida sob controle, como com uso de bombinhas Crédito: Freepik

O coronavírus é uma doença que afeta principalmente os pulmões. Um motivo de preocupação a mais para quem sofre de uma doença respiratória como a alergia. Será que essas pessoas podem se tornar um alvo mais fácil da Covid-19?

A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) já tratou de tranquilizar os pacientes ao afirmar que pessoas que apresentam alergia respiratória, como asma ou rinite, e que estejam com seus sintomas controlados, têm o mesmo risco de se infectar que as outras pessoas.

De acordo com a alergista e imunologista Paula Perini, a questão é que se a doença estiver descontrolada, essa pessoa terá mais chances de sofrer complicações em caso de infecção por coronavírus.

Quem tem alergias a pêlo de animal, mofo, poeira, por exemplo, pode manifestar isso em forma de rinite, dermatite atópica ou na forma de asma. A pessoa que deve ter uma preocupação maior é o asmático. Esse sim é do grupo de risco para a Covid-19, explica a médica.

Daí a importância de o asmático manter sua doença bem controlada. O coronavírus faz uma doença pulmonar. E a asma é uma doença que causa um comprometimento pulmonar. Se a pessoa não tem sua doença sob controle, sem crises, pegar coronavírus pode significar um estrago, observa.

Por isso, segundo a alergista, a recomendação é que quem sofre de asma continue fazendo uso diário dos corticoides inalatórios, conforme prescrição médica, pois eles são seguros em caso de infecção por coronavírus. Os perigosos são os medicamentos como os corticoides orais, em altas doses e por tempo prolongado.

Paula afirma ainda que para quem tem rinite, dermatite, urticária e outros tipos de alergia, a recomendação também é manter-se longe das crises. Elas não fazem parte do grupo de risco. Mas se estiverem em crise, significa que há algo errado, que o sistema imunológico vai se alterar, o que pode gerar alguma complicação se ela pegar outra infecção respiratória.

Idosos asmáticos, por conta da idade, devem ter um cuidado redobrado, segundo a especialista.

A médica lembra que o alérgico deve manter algumas medidas preventivas para evitar o desencadear das crises, principalmente nesse período de outono e inverno, quando a doença se manifesta de forma mais intensa.

Prevenção

É importante manter a casa sempre limpa, usar os remédios preventivos de forma correta conforme o seu médico prescreveu. Além disso, saber identificar qualquer sinal de início de uma crise e tomar os remédios para que a crise alérgica não seja instalada. Vale fazer uso de imunoterapia, em forma de vacina, nos casos que têm indicação. Por último, sempre estar acompanhando seu médico alergista e imunologista, já que se tratam de doenças crônicas, cita Paula Perini.

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