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Quem sofre de alergia está mais exposto ao coronavírus? Entenda

Alergista explica quem deve se preocupar com a Covid-19. Asmáticos podem ter mais complicações? Entenda as diferenças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 10:39

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 10:39

Asmáticos devem se preocupar mais com o coronavírus: a asma deve ser mantida sob controle, como com uso de bombinhas
Asmáticos devem se preocupar mais com o coronavírus: a asma deve ser mantida sob controle, como com uso de bombinhas Crédito: Freepik
O coronavírus é uma doença que afeta principalmente os pulmões. Um motivo de preocupação a mais para quem sofre de uma doença respiratória como a alergia. Será que essas pessoas podem se tornar um alvo mais fácil da Covid-19?
A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) já tratou de tranquilizar os pacientes ao afirmar que pessoas que apresentam alergia respiratória, como asma ou rinite, e que estejam com seus sintomas controlados, têm o mesmo risco de se infectar que as outras pessoas.

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De acordo com a alergista e imunologista Paula Perini, a questão é que se a doença estiver descontrolada, essa pessoa terá mais chances de sofrer complicações em caso de infecção por coronavírus.
Quem tem alergias a pêlo de animal, mofo, poeira, por exemplo, pode manifestar isso em forma de rinite, dermatite atópica ou na forma de asma. A pessoa que deve ter uma preocupação maior é o asmático. Esse sim é do grupo de risco para a Covid-19, explica a médica.
Daí a importância de o asmático manter sua doença bem controlada. O coronavírus faz uma doença pulmonar. E a asma é uma doença que causa um comprometimento pulmonar. Se a pessoa não tem sua doença sob controle, sem crises, pegar coronavírus pode significar um estrago, observa.
Por isso, segundo a alergista, a recomendação é que quem sofre de asma continue fazendo uso diário dos corticoides inalatórios, conforme prescrição médica, pois eles são seguros em caso de infecção por coronavírus. Os perigosos são os medicamentos como os corticoides orais, em altas doses e por tempo prolongado.
Paula afirma ainda que para quem tem rinite, dermatite, urticária e outros tipos de alergia, a recomendação também é manter-se longe das crises. Elas não fazem parte do grupo de risco. Mas se estiverem em crise, significa que há algo errado, que o sistema imunológico vai se alterar, o que pode gerar alguma complicação se ela pegar outra infecção respiratória.
Idosos asmáticos, por conta da idade, devem ter um cuidado redobrado, segundo a especialista.
A médica lembra que o alérgico deve manter algumas medidas preventivas para evitar o desencadear das crises, principalmente nesse período de outono e inverno, quando a doença se manifesta de forma mais intensa.

Prevenção

É importante manter a casa sempre limpa, usar os remédios preventivos de forma correta conforme o seu médico prescreveu. Além disso, saber identificar qualquer sinal de início de uma crise e tomar os remédios para que a crise alérgica não seja instalada. Vale fazer uso de imunoterapia, em forma de vacina, nos casos que têm indicação. Por último, sempre estar acompanhando seu médico alergista e imunologista, já que se tratam de doenças crônicas, cita Paula Perini.

Falta de ar

Embora a asma também se manifeste pela falta de ar, a médica diz que há sinais claros que a diferenciam do coronavírus. O coronavírus nunca vem com falta de ar isoladamente.Vai ter cansaço, queda do estado geral, febre, tosse Já a asma vai começar com tosse e falta de ar. O paciente deve usar as medicações prescritas pelo médico para acabar com a crise.Se os sintomas evoluírem para uma febre, por exemplo, aí dá para começar a pensar que pode ser coronavírus.

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