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Covid-19

Criança de Linhares internada em estado grave não tem coronavírus

Afirmação é da Prefeitura de Linhares. O resultado do teste saiu na tarde desta quinta-feira; acriança segue no Hospital Infantil de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 17:49

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 17:49

Funcionário público do ES que falsificou assinaturas em atestados médicos é condenado
O resultado do teste saiu na tarde desta quinta-feira. A criança segue no Hospital Infantil de Vitória. Crédito: Pixabay | @DarkoStojanovic
Uma criança de 6 anos, moradora de Linhares, no Norte do Espírito Santo, que era suspeita de estar contaminada com o novo coronavírus, testou negativo para a Covid-19. A informação é do secretário municipal de saúde, Saulo Rodrigues Meirelles.
De acordo com o secretário, o resultado do teste saiu na tarde desta quinta-feira (9). A criança segue internada no Hospital Infantil de Vitória. Outros exames ainda vão apontar quais os problemas de saúde da criança.
O secretário informou ainda que os dois idosos de Linhares, internados estado grave na UTI, também realizaram testes para a doença. Em um deles, o resultado foi negativo para a Covid-19.
O outro ainda não teve o resultado divulgado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-ES). Os dois idosos estão no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. A unidade é referência no tratamento de infectados pelo novo coronavírus na região Norte do Estado.

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