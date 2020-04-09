Criança de Linhares internada em estado grave não tem coronavírus

O resultado do teste saiu na tarde desta quinta-feira. A criança segue no Hospital Infantil de Vitória. Crédito: Pixabay | @DarkoStojanovic

Uma criança de 6 anos, moradora de Linhares, no Norte do Espírito Santo, que era suspeita de estar contaminada com o novo coronavírus, testou negativo para a Covid-19. A informação é do secretário municipal de saúde, Saulo Rodrigues Meirelles.

De acordo com o secretário, o resultado do teste saiu na tarde desta quinta-feira (9). A criança segue internada no Hospital Infantil de Vitória. Outros exames ainda vão apontar quais os problemas de saúde da criança.

O secretário informou ainda que os dois idosos de Linhares, internados estado grave na UTI, também realizaram testes para a doença. Em um deles, o resultado foi negativo para a Covid-19.