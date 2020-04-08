O que se sabe até agora sobre a relação entre obesidade e Covid-19

Pesquisas investigam se obesidade é fator de risco Crédito: Pixabay

Covid-19 é uma novidade para todos nós, inclusive para a classe médica. Tudo ainda é muito recente, e o atendimento no dia a dia aos pacientes infectados é que está trazendo evidências sobre a doença. A partir da coleta desses dados, estão sendo publicados vários estudos em todo o mundo. Um deles, por exemplo, mostra maior risco de agravamento dos sintomas em pacientes que estão acima do peso.

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Isso acontece porque a obesidade é uma doença crônica que envolve uma inflamação contínua do corpo e que traz com ela muitas outras doenças associadas, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, apneia do sono e inúmeros tipos de câncer. Essa inflamação crônica tem uma influência direta sobre o sistema imunológico e a explicação está no desequilíbrio entre dois hormônios produzidos pelo adipócito, as células da gordura visceral. Há um aumento da leptina (hormônio inflamatório) e diminuição da adiponectina (hormônio anti-inflamatório).

Em contrapartida, não há ainda nenhum levantamento ou estudo que demonstre maior risco de infecção ou mortalidade por Covid-19 para pacientes submetidos a cirurgia bariátrica A princípio, os pacientes operados, com exames e revisões em dia, não estão no grupo de risco e devem seguir as orientações de prevenção como qualquer outra pessoa. Pacientes que passaram por cirurgia bariátrica e nunca procuraram fazer o acompanhamento com equipe interdisciplinar, conforme preconiza a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, devem procurar fazê-lo.

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Ao ser submetido a cirurgia bariátrica, o paciente deixa de ser obeso e, na grande maioria dos casos, apresenta remissão das doenças associadas com a remissão da inflamação crônica causada pelo excesso de peso. E esse é o grande objetivo desse tipo de procedimento, melhorar a saúde do paciente, proporcionando mais qualidade de vida. Em se tratando de Covid-19, portanto, o paciente submetido a cirurgia bariátrica tem na verdade menos risco que o paciente obeso.