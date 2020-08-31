Diarista infarta e morre um dia após ter casa reformada por voluntários no ES

A casa, que havia ficado pronta no sábado (29), foi reformada com a ajuda de diferentes pessoas que se comoveram com a história da família do pequeno Arthur, exibida em uma reportagem.

Na ocasião, Marta contou que, por causa da pandemia, foi dispensada pela maioria das casas em que trabalhava e a renda dela diminuiu de R$ 2 mil para apenas R$ 600. Também na época, Marta revelou que pouco tempo antes da mochila ser encontrada ela tinha sonhado que o filho encontrava dinheiro. Para ela foi um sinal.