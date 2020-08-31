Diarista infarta e morre um dia após ter casa reformada por voluntários no ES

A diarista Marta Souza, que teve a história da família contada pela TV Gazeta após o filho de 5 anos achar e devolver R$ 700, morreu neste domingo (30). A fatalidade ocorreu um dia depois de Marta ter a casa reformada por meio de uma rede de solidariedade que se formou depois do episódio de honestidade.
A casa, que havia ficado pronta no sábado (29), foi reformada com a ajuda de diferentes pessoas que se comoveram com a história da família do pequeno Arthur, exibida em uma reportagem.
Arthur encontrou na rua uma mochila com R$ 700 e entregou para a mãe. A mãe, Marta Souza, mesmo morando em uma casa de um cômodo no bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha, com três filhos dos cinco filhos, sem ter um banheiro, desempregada e com a renda reduzida devido à pandemia do coronavírus, fez o possível para devolver o dinheiro ao dono: um trabalhador que tinha sido demitido.
Na ocasião, Marta contou que, por causa da pandemia, foi dispensada pela maioria das casas em que trabalhava e a renda dela diminuiu de R$ 2 mil para apenas R$ 600. Também na época, Marta revelou que pouco tempo antes da mochila ser encontrada ela tinha sonhado que o filho encontrava dinheiro. Para ela foi um sinal.
Logo, o ato de honestidade chamou a atenção de muitas pessoas, bem como voluntários de igrejas e Organizações Não Governamentais (ONGs) que, sensibilizados pela situação, resolveram ajudar a família com a reforma da casa.
Martas foi velada e sepultada nesta segunda-feira (31).