Dia Mundial sem Carro: o que trava a adesão a ônibus e bicicleta no ES?

Movimento de veículos na Avenida Beira Mar, Ilha de Monte Belo Crédito: Carlos Alberto Silva

Dia Mundial sem Carro, celebrado neste 22 de setembro em vários países. Mas conter o avanço da frota motorizada não tem se mostrado tarefa simples e, na avaliação de especialistas, o Redução de engarrafamentos, diminuição da poluição, cidade para as pessoas. Esses são alguns objetivos que podem ser alcançados se houver menos veículos nas ruas, e que é o centro da discussão e reflexão no, celebrado neste 22 de setembro em vários países. Mas conter o avanço da frota motorizada não tem se mostrado tarefa simples e, na avaliação de especialistas, o Espírito Santo precisa evoluir muito em mobilidade para que as pessoas deixem seu automóvel ou moto em casa e optem por outros meios de transporte, como ônibus e bicicleta.

O Estado já ultrapassou a marca de 2 milhões de veículos  77% divididos entre carros, motos e similares , quase metade concentrada na Grande Vitória . E é na região metropolitana que são observados os maiores impactos do uso excessivo de automóveis e da falta ou do baixo investimento em modais alternativos ao carro.

Para o especialista em Trânsito Ronaldo Gaudio, é indispensável a aplicação de recursos na melhoria do transporte público de passageiros, não apenas ampliando o número de veículos para controlar a superlotação nos veículos  o que provoca o afastamento de usuários e até impede a adesão de novos  mas também em outros aspectos que contribuem para a qualidade do serviço. Pontualidade, limpeza e segurança são primordiais para que o ônibus se torne atrativo.

"Do contrário, vamos continuar registrando muita gente fugindo do transporte coletivo porque, quem pode, opta pelo transporte individual", atesta Ronaldo Gaudio.

Professor da Faesa e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , o especialista em Transportes Manoel Rodrigues observa que a bicicleta poderia ser uma alternativa ao automóvel, se houvesse investimento nas áreas adequadas.

"Usar bicicleta no lugar do carro não depende só de uma escolha pessoal. É importante que a política pública incentive essa mudança, construindo novas ciclovias, ciclofaixas, melhorando as existentes, criando bicicletários públicos. E também é necessário criar um viés de segurança. A violência urbana, a criminalidade, afasta as pessoas das ruas, e elas se trancam, neste caso, em carros. Que família ficaria tranquila se um filho fosse para a faculdade à noite de bicicleta, sem saber se vai voltar?", pondera.

Manoel Rodrigues destaca que o Dia Mundial sem Carro foi criado com a proposta de promover a reflexão sobre o uso nocivo do automóvel que, se de um lado pode oferecer certo conforto, de outro contribui para a piora da qualidade de vida, pelo estresse no trânsito em longos congestionamentos e o aumento da poluição. O contexto poderia melhorar um pouco caso a prática da carona solidária fosse incorporada à rotina da população. Hoje, segundo ele, a taxa de ocupação no Estado é de 1,4 pessoa por carro, quer dizer, a maioria usa sozinha o automóvel.

O especialista acrescenta que, em alguns países, mais do que investir na qualidade da oferta de meios alternativos de transporte, os gestores estão direcionando a sua atenção também para a criação de espaços verdes, com áreas para atividade física, vestiário e local para alimentação, no meio de grandes concentrações urbanas, o que estimula as pessoas a andarem de bicicleta ou mesmo a pé até esses pontos.

CULTURA

Outra diferença marcante: enquanto países mais desenvolvidos apostam na redução da velocidade das vias, ampliação de calçadas e ciclovias, e priorização das pessoas ao tratar da mobilidade, o Brasil se movimenta em largos passos para o outro sentido. E, na avaliação do educador físico e cicloativista Fernando Braga, essa é uma conduta do poder público, mas também é cultural.

No transporte público, Fernando Braga se ressente da falta de outros modais, já que a região metropolitana tem apenas o modelo rodoviário. "Que alternativas as pessoas têm para fazer uma escolha. São quase 20 anos com uma única opção desde o fim do aquaviário", ressalta.

RETOMADA

O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, aponta que se tratam apenas de procedimentos burocráticos e que, até o início de 2021, estarão concluídos para que, no final do ano, o aquaviário volte a operar, começando por ligações entre Vila Velha , Vitória e Cariacica . O novo modal deverá ser integrado ao sistema Transcol , oferecendo mais uma possibilidade de deslocamento dos usuários de transporte coletivo.

Outro projeto que está sendo retomado é o de integração do Transcol às linhas municipais de Vitória e Vila Velha, cujo processo ficou suspenso nos últimos meses devido à pandemia da Covid-19 Foi feita parte da integração , mas a possibilidade de pagar tarifa única na troca de ônibus fora dos terminais ainda não tem data para ocorrer. A expectativa do secretário é que possa ser concluída também até o final de 2021.

A pandemia, a propósito, retirou muitos usuários dos ônibus, uma vez que o distanciamento social é imprescindível para controlar a doença. Fábio Damasceno diz que, atualmente, os veículos do sistema Transcol estão circulando com cerca de 55% da capacidade de passageiros, o que, de algum modo, acaba levando mais pessoas a usar transporte individual.

"Mas o que observamos da pandemia, principalmente, é que, para dar mais espaçamento às pessoas dentro dos veículos, não necessariamente faremos isso com mais ônibus. O que se precisa é de mais viagens e, priorizando o transporte público, com menos carros nas ruas, é possível aumentá-las em até 30%. Se colocar mais ônibus, ao contrário, aumentam os congestionamentos. O que precisa é de corredor exclusivo", sustenta.

Fábio Damasceno revela que esse é um investimento que cabe aos municípios e que, se quiserem realizá-lo, a secretaria poderá oferecer suporte. Contudo, para as obras de grandes corredores, interligando a Grande Vitória, também é necessária a conclusão de projetos como o do Portal do Príncipe, que começou a ser executado no mês passado

Fábio Damasceno explica que a pandemia atrasou a implementação de alguns projetos, que têm prioridade sobre o Last Mile, mas que não saiu do radar da secretaria, nem foi descartado. "Os passos da mobilidade vêm, agora, com as obras do Portal do Príncipe, Terceira Ponte, terminais, faixas exclusivas, bicicletas compartilhadas e, então, o Last Mile", relaciona.

INVESTIMENTO DOS MUNICÍPIOS EM MOBILIDADE