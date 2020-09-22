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Ensaio fotográfico

No Dia Mundial sem Carro, veja fotos do trânsito em Vitória

Em ruas e avenidas da Capital e no acesso à Terceira Ponte, o fluxo de veículos não parece ter diminuído em função da data que visa conscientizar sobre o uso nocivo do automóvel

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 19:00
Movimento de veículos na Terceira Ponte
Movimento de veículos na Terceira Ponte no final da tarde desta terça-feira (22) Crédito: Carlos Alberto Silva
Dia Mundial sem Carro, criado para conscientizar as pessoas sobre o uso nocivo do automóvel, parece não ter alterado a rotina das pessoas. O fotógrafo Carlos Alberto Silva percorreu ruas e avenidas de Vitória, até o acesso à Terceira Ponte, e o fluxo intenso de veículos foi registrado em vários pontos da Capital. 
A redução que tem sido observada em algumas regiões que, tradicionalmente, são gargalo da mobilidade, é reflexo da Covid-19, pois a circulação de veículos ainda não voltou ao patamar pré-pandemia. No entanto, já é possível observar mais veículos nas ruas do que o registrado no início da pandemia do novo coronavírus.

Movimentação de veículos nas ruas de Vitória

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