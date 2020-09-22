No Dia Mundial sem Carro, veja fotos do trânsito em Vitória

O Dia Mundial sem Carro, criado para conscientizar as pessoas sobre o uso nocivo do automóvel, parece não ter alterado a rotina das pessoas. O fotógrafo Carlos Alberto Silva percorreu ruas e avenidas de Vitória, até o acesso à Terceira Ponte, e o fluxo intenso de veículos foi registrado em vários pontos da Capital.
A redução que tem sido observada em algumas regiões que, tradicionalmente, são gargalo da mobilidade, é reflexo da Covid-19, pois a circulação de veículos ainda não voltou ao patamar pré-pandemia. No entanto, já é possível observar mais veículos nas ruas do que o registrado no início da pandemia do novo coronavírus.