Bike GV tem frota ampliada e novos horários de circulação

Novo Bike GV: novas cores, mais ônibus e mais horários Crédito: Divulgação / Semobi

O Bike GV, linha 400, teve a frota ampliada e agora conta com três ônibus, todos novos, para atender aos capixabas que desejam transitar entre Vitória Vila Velha de bicicleta. Com os novos veículos, o horário de circulação da linha também foi alterado. A mudança foi anunciada pelo Governador Renato Casagrande em uma rede social e passou a valer neste domingo (08).

Os ônibus do Bike GV agora podem transportar até 20 pessoas com suas respectivas bicicletas. Os novos coletivos ainda mudaram de cor: o verde foi substituído pelo azul e branco, em harmonia com o design dos veículos do Transcol. A linha também deve passara a receber wi-fi ainda este mês.

Com mais um carro e mais lugares nos ônibus é possível a oferta de mais viagens para atender à demanda do serviço, afirmou Raphael Trés, diretor presidente da Ceturb.

PREÇO DA PASSAGEM E PONTOS DE EMBARQUEM NÃO MUDARAM

Atualmente, o Bike GV transporta, em média, 300 passageiros por dia durante a semana. A tarifa custa R$ 1,95 e o horário de funcionamento é das 6h às 23 horas, nos dias úteis, e de 6h às 20h30 nos finais de semana e feriados.

O Bike GV tem dois pontos de embarque e desembarque: um na rua lateral ao Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, e outro na Praça do Cauê, em Vitória. Todos os ciclistas pagam passagem, exceto os casos de gratuidades previstos em lei. Não é permitido o transporte de animais no veículo.

A linha 400 foi criada em 2013 com o objetivo de fazer a travessia de ciclistas e suas bicicletas, de Vila Velha para Vitória e vice-versa, via Terceira Ponte. Os ônibus têm mecanismos próprios para a fixação das bicicletas, que viajam travadas.

NOVOS HORÁRIOS DO BIKE GV

DIAS ÚTEIS

Saída de Vila Velha

06:00 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07: 12 07:24 07:36 07:50 08:15 08:45 09:30 10:15

11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:00 16:25 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10

18:30 18:50 19:20 19:55 20:35 22:00 22:35

Saída de Santa Helena

06:20 06:32 06:44 06:56 07:08 07:20 07:32 07:44 07:56 08:10 08:35 09:10 09:50 10:35

11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20

18:40 19:00 19:20 19:45 20:10 20:50 22:20 23:00

SÁBADO

Saída de Vila Velha

06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:15 16:45 17:20 17:55 18:30

Saída de Santa Helena

06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 10:00 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35

15:20 16:00 16:30 17:00 17:35 18:10 18:45 19:20 20:05

DOMINGOS E FERIADOS

Saída de Vila Velha

06:00C 06:30C 07:00C 07:30C 08:00C 08:30C 09:00C 09:45C 10:30C 11:15C 12:00C 12:45C 13:30C 14:15C

15:00C 15:45C 16:15C 16:45C 17:20C 17:55C 18:30C 19:05C 19:50C 20:35C

Saída de Santa Helena

06:15C 06:45C 07:15C 07:45C 08:15C 08:45C 09:15C 10:00C 10:50C 11:35C 12:20C 13:05C 13:50C 14:35C

15:20C 16:00C 16:30C 17:00C 17:35C 18:10C 18:45C 19:20C 20:50C