Cariacica quer reativar linha de trem e integrar ao Transcol na cidade

Linha férrea que corta Campo Grande e outros bairros pode voltar à ativa Crédito: Carlos Alberto Silva

A Prefeitura de Cariacica pretende reativar a linha férrea Leopoldina que corta oito bairros do município para usá-la no transporte de passageiros. A intenção é integrar o eixo ferroviário a outros meios de transporte, como ônibus, bicicletas e balsas do aquaviário. A proposta está prevista no novo Plano Diretor Metropolitano (PDM), que está há um ano na Câmara Municipal para ser votado.

O secretário de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, Claudio Denicoli, disse que o documento apresenta três eixos para possibilitar que o crescimento da cidade seja ordenado.

São propostas na área de meio ambiente, de desenvolvimento econômico e social e de mobilidade. E é neste ponto que está prevista a retomada do transporte ferroviário, que, segundo Denicoli, poderá tanto ser usado para os deslocamentos do dia a dia quanto para turismo. O Terminal de Campo Grande foi instalado no ponto em que está hoje, inclusive, porque a ferrovia passa ao lado, observa.

ACORDO

Como a linha não se restringe ao município de Cariacica, Denicoli disse que já iniciou contatos com a Prefeitura de Vila Velha para que este seja um trabalho conjunto.

A ideia, segundo o secretário de Desenvolvimento, é reativar um ponto de embarcação do aquaviário em Argolas (Vila Velha), onde também está situado o prédio da Estação Leopoldina, e fazer uma integração dos dois modais (barco e trem).

Em Vila Velha, no entanto, a reativação da linha férrea não está prevista no PDM, segundo a assessoria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e a perspectiva é que a Estação Leopoldina seja transformada em um espaço cultural. De toda maneira, Denicoli acredita que ainda é possível um acordo com o município vizinho.

EXPANSÃO

Do ponto de vista da mobilidade, o secretário afirma que o PDM de Cariacica ainda estabelece a preservação de algumas áreas do município, onde deve haver expansão imobiliária, para que sejam utilizadas na implantação ou ampliação de vias e também para instalação de ciclovias, hoje inexistentes na cidade.

Quanto a investimentos da construção civil, Denicoli disse que, de 30 a 35% da área urbana do município ainda não foram utilizados e, com o PDM, o uso e a ocupação dos terrenos poderão ser feitos de maneira mais estruturada.

Outra diretriz do documento pretende tornar Cariacica um município cuja matriz econômica seja a área de logística, atraindo novos investidores.