Ciclovia na Avenida Rio Branco: edital para contratar empresa é aberto

Ciclista divide espaço com carros na Avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Foi publicado nesta terça-feira (04) o edital de licitação para a contratação da empresa responsável pela execução da obra da ciclovia na Avenida Rio Branco, em Vitória, no trecho que passa pelo bairro Santa Lúcia. Planejado desde 2017, ainda não há data definida para o início e o término da construção do trajeto. O projeto da ciclovia no bairro Praia do Canto continua indefinido.

De acordo com a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel, a definição do projeto para o trecho de Santa Lúcia é resultado de várias reuniões com a comunidade. "O que foi publicado hoje (04) veio a partir da definição com a comunidade, com várias reuniões. A ciclovia será então feita no canteiro central, com exceção de um único trecho segregado, o qual faz a ligação com a Avenida Leitão da Silva. Só nesta parte haverá ciclovia lateral, como na rua da Grécia, sendo paralela à calçada, mas separada, o restante é toda no canteiro central", explicou.

Já o trecho da ciclovia que será instalada posteriormente na Praia do Canto continua sem definição. "Ainda estamos dialogando, ainda sem previsão de término. Primeiro vamos começar a ciclovia em Santa Lúcia, sem dia definido para início das obras, no entanto. Publicamos hoje (04) o edital da licitação, para as pessoas apresentarem as propostas. Quando tivermos a empresa vencedora, teremos um cronograma. O custo inicial do orçamento deste trecho é de R$ 890 mil, mas deve diminuir um pouco. Só em Santa Lúcia são 900 metros de extensão.", afirmou.

Ainda segundo Pimentel, não haverá retirada de árvores em Santa Lúcia. Pelo contrário, a ideia é justamente deixar o trajeto arborizado. "A ideia na Praia do Canto é essa também. O verde é um patrimônio da cidade e isso é muito positivo, passar por uma via arborizada".

O custo total das obras nos dois bairros, de acordo com a secretária, está previsto em R$ 1,6 milhão, com recursos vindos do Fundo de investimento à Infraestrutura e Saneamento (Finisa), administrado pela Caixa Econômica Federal, o mesmo que foi deslocado para custeio da obra realizada na Avenida Vitória.

HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NA AVENIDA RIO BRANCO

Inicialmente, o projeto de ciclovia defendido pela prefeitura previa a instalação da faixa destinada aos ciclistas na lateral do canteiro central, eliminando cerca de 90 vagas de estacionamento. A possibilidade de perder esses espaços foi um dos pontos que fez os moradores discordarem do projeto municipal. Em contrapartida, eles apresentaram um projeto alternativo, mantendo as vagas de estacionamento, com a instalação da ciclovia em cima do canteiro central. Hipótese totalmente rejeitada pela prefeitura na ocasião.

Ainda em junho de 2019, um grupo de moradores chegou a entrar na Justiça pedindo o cancelamento do processo de licitação. Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, a decisão de suspensão da licitação não teve relação com esse processo.

A decisão da prefeitura foi comemorada, à época, pelas associações de moradores e de comerciantes da Praia da Canto. Sérgio Magalhães, presidente da associação de moradores, afirmou que isso foi uma demonstração de bom senso da Prefeitura de Vitória. E que a esperança deles era de que a administração municipal realizasse o projeto apresentado por eles.

"NÃO ESTAMOS TRATANDO COMO SE FOSSEM ADIAMENTOS", DIZ SECRETÁRIA

Para a secretária Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel, todo esse tempo para o início do processo de construção da ciclovia na Avenida Rio Branco, é necessário. "A gente não está tratando como adiamento, mas como o tempo que de fato tivemos de diálogo com a comunidade. Esta é nossa forma de trabalhar, esgotando a conversa e fazendo de acordo com as necessidades e vontades das pessoas. Este foi o tempo necessário", disse.