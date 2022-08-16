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'Dia de rock': jovem ganha festa de aniversário na UTI de hospital no ES

Internado há mais de um ano em hospital de Cachoeiro devido a um problema neuropata, Higor Nobre Evangelista recebeu, de funcionários do local, uma festa para celebrar seus 25 anos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 ago 2022 às 10:45

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 10:45

Para comemorar seus 25 anos, o jovem Higor Nobre Evangelista – que está internado no hospital há mais de um ano – ganhou uma festa com tema “Dia de rock” na UTI do Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (15). Segundo a unidade, o rapaz possui um problema neuropata e não pode ficar sem ventilação mecânica.
Funcionários do hospital  não deixaram a data passar em branco e participaram da comemoração. Após o próprio paciente escolher o tema da festa, as equipes da UTI e de Humanização da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim se mobilizaram e prepararam tudo com muito carinho para ele. A celebração contou com música, bolo, decoração especial e, para animar ainda mais e entrar no clima, alguns integrantes da equipe assistencial também usaram roupas pretas em referência ao rock.
Paciente de UTI ganha festa de aniversário
Higor cercado de familiares e funcionários da Santa Casa de Cachoeiro em sua festa de aniversário Crédito: Divulgação | Santa Casa de Cachoeiro
Esse é o segundo aniversário que Higor comemora na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a médica Nathália Caliari, por estar internado há tanto tempo, o jovem cativou os funcionários, que têm um carinho especial por ele. "Com o apoio das equipes, fizemos o bolo e coloquei até minha mãe para fazer a decoração. Tudo para deixá-lo mais feliz com a festa do jeito que ele escolheu", explicou.
No ano passado, o jovem também ganhou uma festa surpresa. Na época, Higor escolheu forró para ser o tema da comemoração e a equipe na época se mobilizou para atender ao pedido.
Paciente de UTI ganha festa de aniversário
Teve até música, bolo e decoração na festa de Higor na UTI do hospital onde jovem está internado Crédito: Divulgação | Santa Casa de Cachoeiro
A Santa Casa de Cachoeiro explicou que, para que Higor continue o tratamento em casa, é preciso que a residência possua alguns equipamentos, como respirador, no-break e aspirador. Além desses aparelhos, o jovem precisa também de cuidados com especialistas em seu domicílio, como fisioterapeuta e enfermeiro. A família é de Itaoca Praia e não possui recursos financeiros para arcar com as despesas.

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