Moradores relatam aumento de escorpiões em bairros de Cachoeiro

Aparecimento de escorpiões causa preocupação de moradores em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins

Moradores de dois bairros de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , estão assustados com o aparecimento de escorpiões, que vêm sendo vistos com frequência nos quintais e dentro das casas. Neste ano, duas crianças precisaram de atendimento médico após serem picadas pelo animal.

No bairro Alto União, a dona de casa Simone Fabiano Alves disse que encontra escorpião em casa praticamente todos os dias. Com medo, ela pensa em se mudar com a filha de três anos para a casa da mãe. “Aparece dentro de casa, apareceu na casa da vizinha e também na rua. Temos que ter cuidado, se aparecer mais, penso até deixar a casa”, contou a dona de casa ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.

Em outro ponto da cidade, no bairro Bela Vista, um morador encaminhou a reportagem imagens da quantidade de escorpiões no chão.

Morador enviou imagem dos escorpiões encontrado em casa Crédito: Reprodução/ Tv Gazeta Sul

O Hospital Materno Infantil de Cachoeiro informou à TV Gazeta Sul que, neste ano, duas crianças foram atendidas na unidade após serem picadas por escorpião. Até julho deste ano, 50 atendimentos de ocorrências relacionadas a animais peçonhentos já foram registradas, segundo a prefeitura. Em todo o ano de 2021, o município contabilizou 88 casos.

ESPECIALISTAS ALERTAM PARA OS CUIDADOS

A bióloga Cintia Teixeira explicou que escorpiões têm hábitos noturnos, quando saem para se alimentar de insetos. Nesta época do ano, a incidência desses animais pode ser maior, segundo ela.

“Na nossa região, no Sudeste, é comum o escorpião amarelado. É um período seco e eles costumam se reproduzir mais nesta época. Cada fêmea pode reproduzir até 30 escorpiões em uma única ninhada”, ressaltou a especialista.

O acúmulo de lixo – como madeira, folhagem e entulho – é o ambiente propício para a reprodução de escorpiões, por isso é preciso manter os quintais limpos. É o que explica o biólogo Fábio Serafim, da Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim.

“Geralmente em bairros em que há pastos e matas perto das residências, os escorpiões vão atrás de comida, como barata e cupim. Orientamos as pessoas que olhem cômodos com entulhos e em volta de casa. É preciso eliminar abrigos e locais propícios para reprodução de insetos que servem de alimento aos escorpiões”, alerta Serafim.